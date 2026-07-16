معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت و تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت: جبران کمبود نیروی انسانی، افزایش انگیزه شغلی و ایجاد مشوق‌های ماندگاری برای پرستاران از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت بهداشت است و امیدواریم با همکاری شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و مجلس، بخش مهمی از مشکلات این حوزه برطرف شود.

جوان آنلاین: به نقل از وبدا، دکتر عباس عبادی اظهار کرد: وزارت بهداشت در تلاش است طی ماه‌های آینده سازوکار‌هایی را برای ایجاد انگیزه ماندگاری پرستاران به‌ویژه افرادی که بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، اجرایی کند تا این گروه متناسب با سنوات خدمت خود از امتیازات ویژه برخوردار شوند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به چالش‌های جدی حرفه پرستاری افزود: شیفت‌های غیرمتعارف، کمبود نیروی انسانی، بار کاری سنگین و فرسودگی شغلی موجب کاهش جذابیت این حرفه شده است. از سوی دیگر، نظام پرداخت در حوزه سلامت هنوز متناسب با سختی کار، حجم فعالیت و مسئولیت‌های حرفه‌ای گروه‌های مختلف نیست و این موضوع بر رضایت شغلی پرستاران تأثیر مستقیم گذاشته است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه اصلاح تعرفه‌های خدمات پرستاری باید بر مبنای کارسنجی دقیق انجام شود، گفت: شورای عالی بیمه وظیفه دارد ارزش واقعی خدمات را تعیین کند. اگرچه طی چهار تا پنج سال گذشته و همزمان با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، روند افزایش تعرفه‌ها قابل قبول بوده است، اما به دلیل پایین بودن قیمت پایه در ابتدای اجرای قانون و رشد تورم، هنوز فاصله محسوسی تا تحقق مطالبات و رضایت کامل پرستاران وجود دارد.

عبادی بر ضرورت همگرایی میان وزارت بهداشت، شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی و نمایندگان مجلس تأکید کرد و افزود: باید با ایجاد درک مشترک، شکاف موجود در نظام پرداخت را کاهش دهیم، زیرا ادامه این وضعیت علاوه بر آسیب به نیروی انسانی، نظام سلامت را نیز با خسارت‌های جدی مواجه می‌کند.

وی با اشاره به هزینه‌های ناشی از خروج پرستاران از نظام سلامت تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، خروج هر پرستار از طریق مهاجرت، استعفا یا ترک خدمت، بیش از چهار میلیارد تومان به نظام سلامت کشور خسارت وارد کرده است و این رقم با توجه به شرایط اقتصادی، در سال جاری افزایش یافته است بنابراین حتی از منظر اقتصادی نیز سرمایه‌گذاری برای حفظ و نگهداشت پرستاران اقدامی ضروری و مقرون‌به‌صرفه است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی ما تنها کمبود نیروی پرستاری نیست بلکه کاهش انگیزه نیرو‌های متخصصی است که سال‌ها برای آموزش و تربیت آنان سرمایه‌گذاری شده است. با این حال، مجموعه اقدامات در دست اجرا با حمایت وزیر بهداشت و همکاری سازمان نظام پرستاری، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را برای بهبود شرایط این حرفه ترسیم می‌کند.

وی درباره کمبود نیروی پرستاری نیز گفت: فاصله ایران با استاندارد‌های جهانی همچنان قابل توجه است و کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار همچنان پابرجاست. دلیل ثابت ماندن این عدد، افزایش مستمر تخت‌های بیمارستانی از یک سو و بازنشستگی، استعفا و ترک خدمت پرستاران از سوی دیگر است که موجب می‌شود کمبود نیرو همچنان تداوم داشته باشد.

عبادی در پایان اظهار کرد: وزارت بهداشت سال گذشته نیاز خود به جذب ۶۰ هزار نیروی انسانی در حوزه سلامت را اعلام کرد و امیدواریم سازمان امور استخدامی در نیمه دوم سال مجوز‌های لازم را صادر کند. هرچند بعید است مجوز جذب به طور کامل برای این تعداد صادر شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولاً بین ۴۵ تا ۵۰ درصد ظرفیت استخدامی به گروه پرستاری اختصاص پیدا می‌کند.