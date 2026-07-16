پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار تصاویری از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز در پی حملات متجاوزانه آمریکا، این اقدام را جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌ها توصیف کرد.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار تصاویری از تخلیه بیمارستان شهید بقایی اهواز نوشت: بیمارستان شهید بقایی، مرکز درمان سرطان کودکان در اهواز، شب گذشته پس از حمله آمریکا به یک محل در نزدیکی این بیمارستان، تخلیه شد.

بقائی نوشت، این حمله وحشیانه که یادآور جنایت‌های اسرائیل علیه مراکز درمانی است، رنج و اضطراب شدیدی را به کودکان بستری وارد کرد و موجب شد ۲۱۱ بیمار که تحت درمان شیمی‌درمانی بودند، به‌صورت اضطراری تخلیه شوند.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت، این اقدام، جنایتی بزدلانه و مصداق جنایت جنگی علیه بی‌گناه‌ترین انسان‌هاست؛ کودکانی که شجاعانه برای نجات جان خود می‌جنگند.

بقائی تاکید کرد، کسانی که پیوسته از حقوق بشر دم می‌زنند، اما آگاهانه هدف قرار گرفتن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نادیده می‌گیرند، هرگونه اعتبار اخلاقی خود را از دست داده‌اند.