جوان آنلاین: در پایان این هفته، شبکههای سیما مجموعهای متنوع از فیلمهای سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن را روی آنتن میبرند؛ ترکیبی که از روایتهای واقعی و تاریخی تا قصههای خانوادگی و آثار سرگرمکننده کودک و نوجوان را دربرمیگیرد. در میان این آثار، فیلمهایی مانند «پروژه ۷۴۹»، «استیو»، «در آغوش درخت»، «تباهی» و «ذهن برتر تو» از جمله فیلمهای جدیدتری هستند که برای پخش انتخاب شدهاند.
به گزارش تسنیم، در کنار آثار تازه، تعدادی از فیلمهای شناختهشده سینمای جهان و ایران نیز در جدول پخش قرار گرفتهاند؛ آثاری که هرکدام با توجه به موضوع و فضای روایی خود، مخاطبان متفاوتی را هدف قرار میدهند.
از تاریخ و واقعیت تا قصههای انسانی
یکی از ویژگیهای فیلمهای این هفته، حضور آثاری است که بر پایه اتفاقات واقعی یا شخصیتهای تاریخی ساخته شدهاند. فیلمهایی مانند «دوازده سال بردگی» با محوریت یکی از دورههای تلخ تاریخ بردهداری در آمریکا، «هریت» درباره زندگی هریت تابمن، مبارز ضد بردهداری، و «هامرشولد» با تمرکز بر زندگی دیپلمات سوئدی، بخشی از این بخش را تشکیل میدهند.
این دسته از فیلمها بیشتر از آنکه بر هیجان صرف تکیه داشته باشند، تلاش میکنند مخاطب را با بخشی از تاریخ، تصمیمهای دشوار انسانی و فراز و فرود زندگی شخصیتهای واقعی همراه کنند.
سینمای ایران؛ از خانواده تا دفاع و مقاومت
در میان آثار ایرانی، فیلمهایی مانند «در آغوش درخت»، «صیاد»، «بید مجنون» و «بادگیر» هرکدام فضای متفاوتی دارند.
«در آغوش درخت» با تمرکز بر روابط خانوادگی و دنیای کودکان، به موضوعاتی همچون تأثیر بحرانهای خانوادگی بر فرزندان میپردازد و از جمله فیلمهایی است که تلاش میکند نگاه انسانیتری به روابط میان اعضای خانواده داشته باشد.
«صیاد» نیز با پرداختن به زندگی شهید علی صیاد شیرازی، در مسیر سینمای زندگینامهای و تاریخی قرار میگیرد و مخاطب را با بخشی از زندگی یکی از چهرههای شناختهشده دوران دفاع مقدس همراه میکند.
فیلمهای سرگرمکننده برای خانواده
بخش دیگری از جدول پخش این هفته به فیلمهای خانوادگی و انیمیشن اختصاص دارد. آثاری مانند «داستان اسباببازی ۲»، «لگو نینجاگو»، «موجود فضایی»، «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» و «ران معیوب» با فضای فانتزی و ماجراجویانه، بیشتر برای مخاطبان کودک و خانواده در نظر گرفته شدهاند.
این آثار اگرچه در ظاهر سرگرمکننده هستند، اما بسیاری از آنها مضامینی مانند دوستی، اعتماد، پذیرش تفاوتها و تلاش برای رسیدن به هدف را دنبال میکنند.
چند انتخاب تازه در میان فیلمهای آخر هفته
«پروژه ۷۴۹»، «استیو»، «تباهی» و «ذهن برتر تو» از جمله فیلمهایی هستند که این هفته برای نخستین بار در جدول پخش شبکههای سیما قرار گرفتهاند و میتوانند برای مخاطبانی که به دنبال تجربههای تازه هستند، جذاب باشند.
در مجموع، ترکیب فیلمهای این هفته نشان میدهد تلویزیون تلاش کرده میان آثار جدی، تاریخی، خانوادگی و سرگرمکننده تعادل ایجاد کند؛ مجموعهای که هم برای مخاطبان علاقهمند به درامهای انسانی گزینههایی دارد و هم برای خانوادهها و علاقهمندان به انیمیشن و فیلمهای ماجراجویانه.
فیلمهای سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن «هامرشولد»، «مهاجران»، «استعداد من»، «صیاد»، «گریه نکن مربی»، «دوازده سال بردگی»، «طلا»، «پروژه ۷۴۹»، «استیو»، «در آغوش درخت»، «تحویل ویژه»، «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو»، «موجود فضایی»، «شاهد خاموش»، «هریت»، «بید مجنون»، «تباهی»، «پنجه طلایی»، «آبی و سیاه»، «صنوبرهای سوزان»، «شاهد نامرئی»، «سرباز چرین»، «خلبان»، «ران معیوب»، «لگو نینجاگو»، «ذهن برتر تو»، «بادگیر»، «داستان اسباببازی ۲» و «نقاب زورو» پنجشنبه و جمعه ۲۵ و ۲۶ تیرماه از شبکههای سیما پخش میشوند.
اما جزئیات در فیلمهای شبکههای تلویزیونی؛
«هامرشولد»؛ سیاست، صلح و بحران کنگو
شبکه یک سیما پنجشنبه شب میزبان فیلم سینمایی «هامرشولد» به کارگردانی استیون نایت است؛ اثری که به بخشی از زندگی داگ هامرشولد، دبیرکل فقید سازمان ملل متحد، میپردازد.
داستان فیلم در سال ۱۹۶۱ روایت میشود؛ زمانی که هامرشولد پس از سالها فعالیت دیپلماتیک همچنان درگیر بحرانهای جهانی، بهویژه مسئله استعمارزدایی در آفریقاست. فیلم با تمرکز بر بحران کنگو، تقابل میان منافع قدرتهای خارجی و تلاشهای سازمان ملل برای ایجاد ثبات را به تصویر میکشد.
«هامرشولد» بیشتر از آنکه یک فیلم حادثهای باشد، روایتی سیاسی و تاریخی است که مخاطب را با دشواریهای تصمیمگیری در عرصه بینالمللی و چالشهای یک دیپلمات برای حفظ صلح روبهرو میکند.
«مهاجران»؛ وقتی استعمار، چهره خشونت خود را نشان میدهد
فیلم سینمایی «مهاجران» ساخته فیلیپه گالوز هابرله، دیگر فیلم تاریخی این هفته شبکه یک است؛ اثری که به یکی از دورههای تاریک تاریخ شیلی و سرکوب مردم بومی میپردازد.
داستان فیلم در سال ۱۸۹۳ رخ میدهد؛ زمانی که یک زمیندار ثروتمند گروهی را برای گسترش قلمرو خود راهی منطقهای دورافتاده میکند. مأموریتی که در ظاهر برای تعیین مرزهای زمین است، اما در واقع به خشونتی سازمانیافته علیه بومیان سلکنام تبدیل میشود.
این فیلم با قرار دادن یک شخصیت جوان در برابر حقیقت تلخ اتفاقات، موضوعاتی مانند استعمار، قدرت، خشونت و بحران اخلاقی انسان را بررسی میکند و از جمله آثاری است که نگاه انتقادی به مناسبات قدرت دارد.
«صیاد»؛ بازخوانی یک چهره نظامی در دوران جنگ
در میان آثار ایرانی این هفته، فیلم سینمایی «صیاد» به کارگردانی جواد افشار، روایتی از زندگی و فعالیتهای نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی ارائه میدهد.
این فیلم بر دورهای حساس از زندگی این فرمانده ارتش تمرکز دارد؛ زمانی که او در کنار مسئولیتهای نظامی، با فشارهای سیاسی و پیچیدگیهای دوران جنگ ایران و عراق مواجه است.
«صیاد» در قالب یک فیلم زندگینامهای تلاش میکند تصویری از تصمیمها، چالشها و مسئولیتهای یک فرمانده در شرایط بحرانی ارائه دهد و مخاطب را با بخشی از تاریخ معاصر همراه کند.
«استعداد من»؛ قصه نوجوانی که به دنبال مسیر خودش است
شبکه دو سیما با فیلم تلویزیونی «استعداد من» به سراغ موضوعی خانوادگی و نوجوانانه رفته است.
این فیلم داستان امیرعلی، نوجوانی علاقهمند به نویسندگی را روایت میکند که برخلاف انتظار خانواده، مسیر مورد علاقه خودش را دنبال میکند. خانواده او معتقدند نویسندگی آیندهای برایش ندارد و تلاش میکنند او را به سمت مشاغل دیگری هدایت کنند.
داستان فیلم حول موضوع مهم شناخت استعدادهای فردی و فاصله میان خواستههای نوجوانان و نگاه بزرگترها شکل میگیرد؛ موضوعی که برای بسیاری از خانوادهها تجربهای آشناست.
از ورزش و امید تا تجربههای تلخ تاریخی
شبکه سه نیز مجموعهای از فیلمهای متنوع را برای پایان هفته انتخاب کرده است. «گریه نکن مربی» با فضایی انسانی، رابطه میان یک مربی و شاگرد قدیمیاش را روایت میکند؛ داستانی درباره خاطرات گذشته، زخمهای قدیمی و امکان دوباره ساختن رابطهها.
در سوی دیگر، «دوازده سال بردگی» یکی از آثار مطرح این هفته است که با نگاهی جدی به مسئله بردهداری در آمریکا میپردازد. فیلم با روایت زندگی سالومون نورثاپ، مردی سیاهپوست که به اجبار به بردگی گرفته میشود، یکی از دورههای تاریک تاریخ اجتماعی آمریکا را به تصویر میکشد.
فیلم «طلا» نیز با محوریت ورزش هاکی در هند، داستان تلاش برای استقلال ورزشی و شکلگیری هویت ملی را روایت میکند. این فیلم از مسیر ورزش، موضوعاتی مانند امید، شکست و تلاش برای رسیدن به یک هدف بزرگ را دنبال میکند.
«پروژه ۷۴۹»؛ سهم سینمای علمی ـ تخیلی در جدول آخر هفته
یکی از فیلمهای جدید جدول پخش این هفته، «پروژه ۷۴۹» به کارگردانی چوان لو است؛ اثری در فضای علمی ـ تخیلی که داستان موجودی ناشناخته و نوجوانی با قابلیتهای ویژه را روایت میکند.
فیلم با ترکیب عناصر علمی، ماجراجویی و فانتزی، تلاش میکند مخاطب را وارد جهانی متفاوت کند؛ جایی که تحقیقات علمی، رازهای ژنتیکی و تهدیدی بزرگ برای یک شهر، مسیر داستان را شکل میدهند.
در مجموع، فیلمهای آخر هفته تلویزیون ترکیبی از روایتهای تاریخی، آثار اجتماعی، فیلمهای خانوادگی و داستانهای قهرمانانه است؛ مجموعهای که تلاش میکند مخاطبان مختلف را با موضوعات متفاوت همراه کند؛ از علاقهمندان به تاریخ و سیاست تا خانوادهها و نوجوانانی که به دنبال قصههای سرگرمکننده هستند.
«استیو»؛ روایت یک معلم در مرز فروپاشی
شبکه چهار سیما پنجشنبه شب فیلم سینمایی جدید «استیو» به کارگردانی بری لوینسون را پخش میکند؛ اثری که بیش از آنکه درباره یک مدرسه باشد، به بحرانهای درونی انسانهایی میپردازد که در مواجهه با فشارهای زندگی به نقطهای حساس رسیدهاند.
داستان فیلم در مدرسهای ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال میگذرد؛ مدرسهای که برای کمک به دانشآموزانی با مشکلات روحی و رفتاری شکل گرفته، اما حالا قرار است تعطیل شود. استیو، مدیر و معلم این مجموعه، در شرایطی دشوار تلاش میکند مدرسه و شاگردانش را حفظ کند؛ در حالی که خودش نیز با آسیبهای روحی ناشی از یک حادثه گذشته دستوپنجه نرم میکند.
«استیو» نگاهی به مفهوم مسئولیت، فرسودگی شغلی و اهمیت توجه به سلامت روان دارد و تلاش میکند نشان دهد پشت رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان، گاهی زخمهایی پنهان وجود دارد.
«در آغوش درخت»؛ روایت فروپاشی یک خانواده از نگاه کودکان
فیلم سینمایی «در آغوش درخت» ساخته بابک خواجهپاشا، دیگر فیلم شبکه چهار در این هفته است؛ اثری خانوادگی که بحران جدایی را از زاویه نگاه کودکان روایت میکند.
داستان درباره کیمیا و فرید است؛ زوجی که پس از سالها زندگی مشترک تصمیم به جدایی گرفتهاند، اما وابستگی شدید دو فرزندشان به یکدیگر، این تصمیم را پیچیدهتر میکند.
فیلم به جای تمرکز صرف بر اختلافات زوجین، تأثیر تصمیمهای بزرگسالان بر دنیای کودکان را دنبال میکند؛ جایی که اضطراب، ترس از دست دادن و تلاش برای حفظ خانواده، تبدیل به محور اصلی داستان میشود. «در آغوش درخت» در ادامه مسیر برخی آثار اجتماعی سینمای ایران، خانواده را به عنوان مهمترین فضای شکلدهنده شخصیت انسان بررسی میکند.
شبکه تهران؛ از تعقیب و گریز تا خیالپردازی کودکانه
فیلم کرهای «تحویل ویژه» به کارگردانی پارک دای مین، یکی از آثار اکشن این هفته شبکه تهران است. فیلم داستان یونها، رانندهای حرفهای را روایت میکند که درگیر مأموریتی غیرمنتظره میشود؛ مأموریتی که او را وارد ماجرایی خطرناک برای نجات یک کودک میکند.
این فیلم در کنار عناصر اکشن، بر رابطه میان دو شخصیت اصلی و شکلگیری یک پیوند عاطفی در شرایط بحرانی تمرکز دارد؛ جایی که یک تصمیم انسانی، مسیر زندگی شخصیتها را تغییر میدهد.
«رولد و بیتریکس»؛ قصهای درباره خیال، فقدان و امید
انیمیشن «رولد و بیتریکس، دم موش کنجکاو» با فضای کودکانه خود، روایتی متفاوت از فقدان و امید ارائه میدهد.
داستان درباره پسری است که پس از از دست دادن اعضای خانوادهاش، با کتابهای نویسندهای به نام بئاتریکس پاتر ارتباط عاطفی پیدا میکند و تصمیم میگیرد او را ملاقات کند.
این اثر بیش از آنکه صرفاً یک داستان کودکانه باشد، درباره نقش خیال و ادبیات در عبور از دورانهای سخت زندگی است.
«موجود فضایی»؛ ترکیب محیط زیست، علم و ماجراجویی
فیلم «موجود فضایی» نیز با تلفیق عناصر علمی ـ تخیلی و موضوعات زیستمحیطی، داستان کشاورزی جوان را روایت میکند که دغدغه حفظ طبیعت و مقابله با آسیبهای زیستمحیطی را دارد.
فیلم تلاش میکند در قالب یک داستان فانتزی، درباره رابطه انسان با زمین و پیامدهای دخالتهای بیرویه در طبیعت صحبت کند.
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شبکه نمایش؛ از عدالتخواهی تا زخمهای تاریخی
شبکه نمایش در این هفته مجموعهای از فیلمهای متنوع را روانه آنتن میکند؛ آثاری که بیشتر بر شخصیتپردازی و درگیریهای اخلاقی تمرکز دارند.
«هریت»؛ مبارزه یک زن علیه بردهداری
فیلم «هریت» به کارگردانی کیسی لمونز، روایت زندگی هریت تابمن، یکی از چهرههای شناختهشده مبارزه با بردهداری در آمریکا است.
فیلم داستان زنی را دنبال میکند که پس از فرار از بردگی، زندگی خود را وقف نجات دیگر بردگان میکند. «هریت» روایتی درباره شجاعت، مقاومت و نقش فرد در تغییر یک ساختار ناعادلانه است.
«بید مجنون»؛ بازگشت به زندگی پس از یک معجزه
فیلم ماندگار «بید مجنون» ساخته مجید مجیدی، روایت مردی است که پس از سالها نابینایی، دوباره بینایی خود را به دست میآورد، اما این بازگشت، آغاز چالشهای تازهای برای اوست.
این فیلم با تمرکز بر درونیات شخصیت اصلی، پرسشهایی درباره تغییر انسان، شناخت دوباره زندگی و فاصله میان خواستههای دنیوی و معنوی مطرح میکند.
«تباهی» و «شاهد نامرئی»؛ دو روایت از فساد و رازهای پنهان
فیلمهای «تباهی» و «شاهد نامرئی» نیز در بخش آثار پرتعلیق جدول پخش قرار دارند. «تباهی» با بازی تام هاردی، داستان کارآگاهی زخمی را روایت میکند که در مسیر نجات یک کودک، پرده از شبکهای از فساد برمیدارد.
«شاهد نامرئی» نیز داستان مردی موفق را دنبال میکند که پس از یک حادثه، تلاش میکند حقیقت را پنهان کند؛ اما مجموعهای از اتفاقات، رازهای او را آشکار میکند.
هر دو فیلم بر موضوعاتی مانند حقیقت، پنهانکاری و پیامدهای تصمیمهای اشتباه تمرکز دارند.
«پنجه طلایی» و «آبی و سیاه»؛ مبارزه با فساد در دو جهان متفاوت
«پنجه طلایی» داستان یک مفسد اقتصادی در هنگکنگ است که از طریق دستکاری بازار سهام به قدرت میرسد و در مقابل، مأمور پلیسی سالها برای جمعآوری مدارک علیه او تلاش میکند.
در فیلم «آبی و سیاه» نیز یک پلیس تازهکار با فساد درون مجموعه خود روبهرو میشود و برای اثبات حقیقت، باید از جان خود محافظت کند.
این دو فیلم با وجود تفاوت در فضا و جغرافیا، یک موضوع مشترک دارند: تقابل فرد با ساختارهای فاسد و تلاش برای رسیدن به عدالت.
«سرباز چرین»؛ روایت مقاومت در سختترین شرایط
فیلم سینمایی «سرباز چرین» به کارگردانی دیمیتری کولتسف، یکی از آثار جنگی این هفته شبکه افق است؛ فیلمی که بر مفهوم ایستادگی گروهی کوچک در برابر نیرویی بزرگتر تمرکز دارد.
داستان در دوران جنگ جهانی میگذرد؛ زمانی که گروهی از سربازان شوروی با امکانات محدود، در برابر نیروهای نازی مقاومت میکنند. در شرایطی که پشتیبانی و تجهیزات کافی در اختیار آنان قرار نمیگیرد، سربازان ناچارند با تکیه بر شجاعت و اراده خود، مقابل دشمن ایستادگی کنند.
این فیلم بیش از تمرکز بر صحنههای نبرد، به مفهوم مقاومت و نقش انسانهای عادی در لحظات سرنوشتساز میپردازد؛ روایتی از اینکه چگونه تصمیمها و فداکاریهای فردی میتواند مسیر یک اتفاق بزرگ را تغییر دهد.
«خلبان»؛ بازخوانی یک عملیات پرخطر در دوران دفاع مقدس
فیلم سینمایی «خلبان» ساخته جمال شورجه، دیگر فیلم شبکه افق است که به بخشی از زندگی و فعالیتهای شهید عباس دوران، خلبان نیروی هوایی ارتش، میپردازد.
داستان فیلم حول یکی از عملیاتهای مهم دوران جنگ شکل میگیرد؛ عملیاتی که هدف آن نشان دادن توانایی نیروی هوایی ایران و ایجاد اختلال در شرایط سیاسی آن دوره است.
«خلبان» با تمرکز بر شخصیت عباس دوران، تصویری از یک خلبان در موقعیتی دشوار ارائه میدهد؛ فردی که میان مسئولیت نظامی، خطرهای عملیاتی و تصمیمهای سرنوشتساز قرار گرفته است. این فیلم در کنار وجه تاریخی، بر شجاعت و روحیه فداکاری نیروهای نظامی تأکید دارد.
«ران معیوب»؛ رباتی که معنای دوستی را تغییر میدهد
انیمیشن «ران معیوب» به کارگردانی سارا اسمیت، ژان فیلیپ واین و اکتاویوای. رودریگز، یکی از آثار متفاوت شبکه کودک است که در قالب یک داستان فانتزی، به رابطه انسان و فناوری نگاه میکند.
داستان در جهانی رخ میدهد که رباتهایی برای پیدا کردن دوست طراحی شدهاند و هر کودک یک ربات شخصی در اختیار دارد. اما بارنی، نوجوانی که به دلیل شرایط مالی خانوادهاش از داشتن این فناوری محروم است، سرانجام صاحب رباتی به نام ران میشود؛ رباتی که برخلاف نمونههای دیگر، رفتارهایی انسانی و احساساتی متفاوت دارد.
این انیمیشن با زبان کودکانه، موضوعاتی مانند معنای واقعی دوستی، تفاوت داشتن و خطر وابستگی بیش از حد به فناوری را مطرح میکند؛ داستانی که نشان میدهد ارتباط انسانی چیزی فراتر از الگوریتم و برنامهریزی است.
«لگو نینجاگو»؛ قهرمانانی برای نجات یک شهر
انیمیشن «لگو نینجاگو» با فضای ماجراجویانه، داستان لوید و گروهی از جنگجویان جوان را روایت میکند که برای دفاع از شهر خود وارد نبرد میشوند.
این اثر با ترکیب طنز، اکشن و ماجراجویی، بر مفاهیمی مانند همکاری، مسئولیتپذیری و شناخت تواناییهای فردی تمرکز دارد. شخصیتهای نوجوان داستان باید یاد بگیرند که قهرمان بودن فقط به قدرت وابسته نیست، بلکه به انتخاب درست و کار گروهی نیز ارتباط دارد.
«ذهن برتر تو»؛ کشف تواناییهای پنهان
فیلم جدید «ذهن برتر تو» به کارگردانی دایلان هاگنز، روایتی درباره نوجوانی به نام لو است که با وجود محدودیتهای جسمی، زندگی آرام و محدودی دارد.
ورود مادربزرگ ماجراجوی او، مسیر تازهای برای زندگیاش ایجاد میکند و او را به تجربهای جدید دعوت میکند؛ تجربهای که میتواند نگاهش به تواناییهای خودش را تغییر دهد.
فیلم با محوریت اعتمادبهنفس و شکستن مرزهای ذهنی، به این موضوع میپردازد که محدودیتها همیشه مانع رسیدن به هدف نیستند و گاهی تغییر نگاه انسان، آغاز یک مسیر تازه است.
«بادگیر»؛ امیدی که از دل فقدان شکل میگیرد
فیلم «بادگیر» داستان پرسی، پسری است که پس از از دست دادن والدینش در آتشسوزی، با خاطرات گذشته و شرایط جدید زندگی کنار میآید.
او در کنار پدربزرگ و خالههایش، مسیر تازهای را تجربه میکند و در جریان دوستی با چند کودک دیگر، با مفاهیمی مانند امید، شجاعت و کمک به دیگران روبهرو میشود.
این فیلم با ترکیب درام خانوادگی و ماجراجویی، داستان نوجوانی را روایت میکند که تلاش دارد پس از یک فقدان بزرگ، دوباره معنای زندگی و امید را پیدا کند.
«داستان اسباببازی ۲»؛ بازگشت به دنیای خاطرهها
انیمیشن محبوب «داستان اسباببازی ۲» ساخته جان لستر، یکی از انتخابهای شبکه فراتر است؛ اثری که همچنان پس از سالها با موضوعاتی مانند دوستی، وفاداری و ترس از فراموش شدن ارتباط برقرار میکند.
داستان وودی و تلاش او برای بازگشت نزد اندی، در کنار ماجرای اسباببازیهایی که نگران آینده خود هستند، مفاهیمی مانند ارزش خاطرات و اهمیت تعلق را به تصویر میکشد.
«نقاب زورو»؛ قهرمانی در برابر ظلم
فیلم «نقاب زورو» ساخته مارتین کمپبل، با بازی آنتونیو باندراس، آنتونی هاپکینز و کاترین زیتا جونز، روایتی کلاسیک از مبارزه با بیعدالتی است.
داستان دیگو، قهرمان سالهای گذشته که پس از مدتها بازمیگردد تا مسیر زورو را به نسل جدید منتقل کند، بر مفهوم میراث قهرمانی و انتقال تجربه تأکید دارد.
این فیلم با ترکیب اکشن، ماجراجویی و درام، همچنان یکی از آثار پرمخاطب درباره قهرمانی است که در برابر قدرت ناعادلانه میایستد.