حاکمیت قانون از دستاورد های انقلاب است

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان لرستان با بیان اینکه ایجاد شورای نگهبان اقدامی اساسی، صحیح و حکیمانه بود، گفت: در حفظ حرمت جایگاه شورای نگهبان نباید قصوری ایجاد شود.

به گزارش جوان از لرستان، محمد باقر احمدی چگنی در گفت و گو با خبرنگار ما با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام بخصوص شهدای جنگ های تحمیلی و در راس همه ی شهدا قائد امت، رهبر شهید، حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای

و آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت الله آقا سید مجتبی حسینی خامنه ای و بزرگداشت ۲۶ تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: نهاد شورای نگهبان به واسطه وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای او تعیین شده جایگاه ویژه ای در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد تا جایی که در بیست و یک اصل از ۱۷۷ اصول قانون اساسی به آن اشاره شده است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان لرستان،خاطر نشان کرد: از اصلی ترین وظایف شورای نگهبان بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی و قانون اساسی است.

وی ادامه داد: همچنین طبق اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری،خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی ها به عهده شورای نگهبان می باشد که در استان ها و شهرستان ها این وظیفه به دفاتر نظارت و هیئت های نظارت استان و شهرستان ها تفویض شده است .

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان لرستان، بیان کرد: ترکیب شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان می باشد نشان دهنده اهمیت توازن بین تخصص فقهی و حقوقی در تصمیم گیری های کلان کشور است .

وی ادامه داد: مجمع فقهی مشورتی و مرکز تحقیقات شورای نگهبان به عنوان بازوان فکری شورای نگهبان هستند.

احمدی چگنی اذعان داشت: از دستاوردها و ثمره های انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مردم سالاری دینی، انتخابات است و حاکمیت قانون در هر نظامی باید در اولویت باشد و این مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی با تایید و تطبیق قوانین با موازین اسلامی و قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان لرستان، با بیان اینکه تایید شورای نگهبان ضریب اطمینان و اعتماد عمومی را بسیار بالا برده است، ابراز کرد: اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در وصایای امام راحل رحمت الله علیه و بیانات مقام معظم رهبری بسیار قابل تامل است.

احمدی چگنی با اشاره به توطئه های دشمنان، بیان کرد: در حفظ حرمت جایگاه شورای نگهبان نبایستی قصوری صورت پذیرد.

وی ادامه داد: رهبر شهید می فرمایند شورای نگهبان گلوگاه مهمی برای حفظ قانون اساسی است و همچنین در جای دیگر می فرمایند شورای نگهبان عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلوب مومنین است.

وی خاطر نشان کرد: امام خمینی( ره) هم فرموده اند، ایجاد شورای نگهبان در قانون اساسی اقدامی صحیح، حکیمانه و متین می باشد .

احمدی چگنی با تاکید به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی خونبهای هزاران شهید، جانباز و ایثارگر است، تاکید نمود: این نظام مقدس باید بر پایه احکام اسلام حفظ شود و شورای نگهبان در قانون اساسی موظف شده که حافظ اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس اسلامی باشد.

وی ادامه داد: امام شهیدمان فرمودند من به شما عرض می کنم ان معی ربی، بدانید خدا با ماست ما اگر خودمان را حفظ کنیم انگیزه و ایمانمان را حفظ کنیم عزم راسخمون را حفظ کنیم عقلمون رو به کار بیندازیم ، تدبیر درست بکنیم ما بر تمام این ترفندهایی که دشمنان از جبهه های مختلف و از جهت های مختلف به کار می برند و حملاتی که می کنند که بعضی خیال می کنند که ما محاصره شدیم، به همه اینها فائق خواهیم شد و همه را ان شاالله به خاک خواهیم نشاند.