پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

وزیر امور خارجه انتصاب وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دیرینه و دوستانه میان دو کشور در دوره مسئولیت او بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در پیامی خطاب به «فلیکس پلاسنسیا»، وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا، انتصاب وی به این مسئولیت را تبریک گفت. متن پیام وزیر امور خارجه خطاب به همتای ونزوئلایی به شرح زیر است:

جناب آقای فلیکس پلاسنسیا

وزیر محترم روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا

با سلام.

مایلم صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا ابراز نمایم.

برای جنابعالی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در دوره مسئولیت جنابعالی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.

همچنین مراتب قدردانی و احترام خود را به جناب آقای ایوان خیل وزیر محترم پیشین روابط و تجارت خارجی بابت تلاش‌ها و خدمات ارزشمند ایشان در مسیر تحکیم روابط و همکاری‌های دو کشور ابراز کنم. برای ایشان در مسئولیت جدید به عنوان وزیر علوم و فناوری آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران