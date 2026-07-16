پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در پیامی خطاب به «فلیکس پلاسنسیا»، وزیر جدید روابط و تجارت خارجی ونزوئلا، انتصاب وی به این مسئولیت را تبریک گفت. متن پیام وزیر امور خارجه خطاب به همتای ونزوئلایی به شرح زیر است:
جناب آقای فلیکس پلاسنسیا
وزیر محترم روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا
با سلام.
مایلم صمیمانهترین تبریکات خود را به مناسبت انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر روابط و تجارت خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا ابراز نمایم.
برای جنابعالی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در دوره مسئولیت جنابعالی بیش از پیش توسعه و تعمیق یابد.
همچنین مراتب قدردانی و احترام خود را به جناب آقای ایوان خیل وزیر محترم پیشین روابط و تجارت خارجی بابت تلاشها و خدمات ارزشمند ایشان در مسیر تحکیم روابط و همکاریهای دو کشور ابراز کنم. برای ایشان در مسئولیت جدید به عنوان وزیر علوم و فناوری آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران