جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز پنجشنبه و در پی تنش آفرینی‌های اخیر واشنگتن علیه تهران و تجاوز غیرقانونی به ایران، در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما امیدواریم که وضعیت تنگه هرمز، به ویژه در مورد ایمنی و امنیت دریانوردی، به حالت عادی بازگردد. بار دیگر از همه طرف‌ها می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را داشته و از هرگونه اقدامی که صلح را تضعیف می‌کند، خودداری کنند.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این باره آمده است: هیچ جایگزینی برای گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای دستیابی به اهداف مشترک صلح و ثبات وجود ندارد. ما معتقدیم که همه اختلافات باید از طریق گفت‌و‌گو در میز مذاکره حل شود. یادداشت تفاهم اسلام آباد (میان تهران و واشنگتن) همچنان چارچوبی محکم برای تقویت صلح و احترام متقابل است. علیرغم چالش‌های پیش روی این یادداشت تفاهم، همچنان همه طرف‌ها را به پایان دادن به خشونت و از سرگیری مذاکرات فنی تشویق خواهیم کرد.

این در حالیست که دو تجاوز پیشین و حملات پراکنده اخیر آمریکا به خاک ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که واشنگتن هرگز به دنبال گفت‌و‌گو نیست.