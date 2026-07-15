صادرات سوسیس آزاد شد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u0633\u0648\u0633\u06cc\u0633 \u0648 \u0641\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0648\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647 \u06af\u0645\u0631\u06af \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u060c \u062f\u0631 \u0646\u0627\u0645\u0647 \u0646\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0635\u0648\u0631\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0646\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0641\u0631\u0622\u0648\u0631\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0648\u0634\u062a\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.