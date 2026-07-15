کد خبر: 1369011
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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

نهایی‌شدن قیمت بلیت پرواز‌های اربعین تکذیب شد

نهایی‌شدن قیمت بلیت پرواز‌های اربعین تکذیب شد درحالی سازمان هواپیمایی از نهایی‌شدن نرخ بلیت پرواز‌های اربعین خبرداده که ستاد مرکزی اربعین این ادعا را رد کرد.

جوان آنلاین: مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگویی از نهایی‌شدن نرخ بلیت پرواز‌های اربعین خبر داده و گفته است که نرخ این پرواز‌ها به‌زودی اعلام می‌شود.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که ستاد مرکزی اربعین اعلام کرده است قیمت بلیت پرواز‌های اربعین هنوز نهایی نشده و جلسات نهایی تعیین نرخ همچنان درحال برگزاری است.

صبح امروز، چهارشنبه، علی‌رضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری بلیت پرواز‌های اربعین، از پیگیری این موضوع در کمیته هوایی این کمیسیون خبر داد و اظهار کرد: نرخ بلیت هواپیما باید به‌شکلی تنظیم شود که عموم مردم امکان استفاده از این خدمات را داشته باشند.

وی با اشاره به لغو جلسه بررسی قیمت بلیت پرواز‌های اربعین با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی افزود: قرار بود این جلسه با هدف بررسی وضعیت قیمت‌ها برگزار شود که متأسفانه لغو شد، اما کمیته هوایی کمیسیون عمران مجلس همچنان پیگیر این موضوع است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه وضعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی در برخی مقاطع با بی‌نظمی همراه است، گفت: ایرلاین‌ها در شرایط عادی اعلام می‌کنند که با زیان مواجه هستند و موضوعات مختلفی را مطرح می‌کنند، اما باید شرایطی فراهم شود که قیمت‌ها متناسب با توان مردم و واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود.

نثاری اضافه کرد: باید صنعت هوایی را به‌سمت افزایش رفاه عمومی هدایت کنیم و تنظیم قیمت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که مردم از خدمات حمل‌ونقل هوایی محروم شوند.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای سفر هوایی اربعین برای اقشار متوسط و کارمندان ادامه داد: وقتی یک کارمند بخواهد به‌همراه همسرش برای زیارت کربلا سفر کند، اگر هزینه سفر به ارقام بسیار بالا برسد، عملاً امکان استفاده از این ظرفیت برای بسیاری از مردم وجود نخواهد داشت.

این نماینده مجلس تأکید کرد: باید بستر را به‌شکلی فراهم کنیم که سفر اربعین و خدمات حمل‌ونقل آن تنها برای گروه خاصی قابل دسترس نباشد و عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند.

نثاری با ابراز اینکه افزایش قیمت‌ها صرفاً به‌خواست شرکت‌های هواپیمایی نیست، گفت: ایرلاین‌ها نیز باید استدلال‌های دقیق، تخصصی و قابل‌پذیرشی درباره هزینه‌ها و شرایط فعالیت خود ارائه کنند تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت اجرا داشته باشد.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی ، بلیت هواپیما ، اربعین حسینی
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