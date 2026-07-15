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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۱
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جانشین نیروی دریایی ارتش:

هدف قراردادن ناوشکن دنا هراس دشمن از اقتدار دریایی ایران بود

هدف قراردادن ناوشکن دنا هراس دشمن از اقتدار دریایی ایران بود جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف قرار دادن ناوشکن دنا نشان‌دهنده هراس دشمن از اقتدار دریایی ایران و موفقیت‌های این نیرو در عرصه‌های بین‌المللی است.

جوان آنلاین: از ارتش، امیر دریادار فرامرز بمانی روز چهارشنبه ۲۴ تیر در بیست‌وهفتمین دوره رزم مقدماتی فراگیران، ویژه نخبگان کشوری که در مرکز آموزش ۰۱ شهدای سرباز نیروی زمینی ارتش برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی از جمله قائد شهید امت، به نقش جوانان در پیش‌برد اهداف انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: جوانان نخبه، مخاطبان اصلی بیانیه گام دوم انقلاب هستند و با توجه به جایگاه علمی و اجتماعی خود، نقش مهمی در تقویت ایمان، امید و آگاهی‌بخشی در جامعه بر عهده دارند.

به گزارش ایرنا، وی با تشریح روند شکل‌گیری و توسعه نیروی دریایی ارتش، به پیشینه دریانوردی ایرانیان از دوران باستان پرداخت و افزود: اهمیت راهبردی تنگه هرمز همواره مورد توجه قدرت‌های استعماری بوده، اما امروز نیروی دریایی ارتش با اتکا به توان داخلی و هم‌افزایی با نیروی دریایی سپاه، مسئولیت صیانت از آب‌های سرزمینی، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای خزر را با اقتدار بر عهده دارد.

جانشین نیروی دریایی ارتش با اشاره به نقش این نیرو در دوران ۸سال دفاع مقدس، بیان کرد: نیروی دریایی ارتش در ۶۷ روز نخست جنگ تحمیلی، بخش عمده توان دریایی رژیم بعث عراق را منهدم کرد و در ادامه نیز با اسکورت هزاران فروند کشتی تجاری و نفتکش، مانع از قطع خطوط مواصلاتی و ایجاد بحران اقتصادی در کشور شد.

دریادار بمانی با بیان اینکه پس از پایان جنگ، مسیر خودکفایی دفاعی با فرمان فرماندهی معظم کل قوا با جدیت دنبال شد، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران از معدود کشور‌های جهان است که به‌صورت مستقل توان طراحی و ساخت ناوشکن، موشک، پهپاد و تجهیزات پیشرفته دریایی را در اختیار دارد و این موفقیت حاصل تلاش متخصصان، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است.

وی مأموریت تاریخی ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش را یکی از افتخارات بزرگ ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: ناوشکن دنا و ناوبندر مکران با پیمودن مسیر دور کره زمین، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند و با وجود تحریم‌ها، پیام صلح، توانمندی و استقلال ایران را به جهان منتقل کردند.

جانشین نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می‌دهند، گفت: هدف قرار دادن ناوشکن دنا نشان‌دهنده هراس دشمن از اقتدار دریایی ایران و موفقیت‌های این نیرو در عرصه‌های بین‌المللی است؛ چرا که این ناوشکن نماد توان بومی، خودباوری و اراده ملت ایران به شمار می‌رود.

دریادار بمانی با دعوت از نخبگان برای مشارکت در مسیر پیشرفت علمی و دفاعی کشور، اظهار کرد: آینده ایران به دست جوانان نخبه ساخته خواهد شد و نیروی دریایی ارتش از ظرفیت علمی و پژوهشی آنان برای توسعه فناوری‌های نوین و تقویت توان دفاعی کشور استقبال می‌کند.

نیروی دریایی ارتش با برپایی ۱۴ غرفه، بخشی از محصولات و طرح‌های تحقیقاتی خود را در نمایشگاه دستاورد‌های نیرو‌های مسلح ویژه نخبگان وظیفه که در مرکز آموزش ۰۱ نیروی زمینی ارتش برگزار شده، ارائه کرده است. مراکز آموزشی نداجا از جمله سازمان جهاد خودکفایی، مرکز مطالعات، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، مرکز آموزش حضرت قمر بنی‌هاشم (ع) منجیل، مرکز آموزش علوم و فنون دریایی باقرالعلوم (ع) رشت و مرکز آموزش شهدای وظیفه سیرجان در این نمایشگاه حضور داشته و ظرفیت‌های خود برای همکاری با نخبگان در حوزه‌های جنگ الکترونیک، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات، سامانه‌های آموزشی، پهپاد‌ها و کوادکوپترها، رادار‌های آرایه فازی، تجهیزات کامپوزیتی رادارگریز، سامانه‌های شبیه‌ساز آموزشی، تصفیه آب، تجهیزات دریایی را به نمایش گذاشتند.

برچسب ها: نیروی دریایی ارتش ، ناوشکن دنا ، دفاع مقدس
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