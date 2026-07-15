اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u0633\u0627\u0645\u06cc \u0634\u0647\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0645\u067e\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\n\u06f1_\u0631\u0636\u0627 \u0634\u0641\u06cc\u0639\u06cc\n\u06f2_\u0641\u0631\u0647\u0627\u062f\u0639\u0644\u0648\u06cc\n\u06f3_\u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0645\u0644\u0627\u06cc\u06cc\n\u06f4_\u062d\u0633\u06cc\u0646 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc\n\u06f5_\u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc\n\u06f6_\u062d\u0633\u0627\u0645\u200c\u0627\u0644\u062f\u06cc\u0646 \u0639\u0628\u0627\u0633\u06cc\n\u06f7_\u0639\u0628\u0627\u0633 \u062d\u0633\u0646 \u0634\u0627\u0647\u06cc