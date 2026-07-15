کد خبر: 1368948
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تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۵
اقتصاد » اخبار کلی
با انجام دیدار وزیران ارتباطات ایران و عراق صورت گرفت؛

توافق تهران و بغداد برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین

توافق تهران و بغداد برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با همتای عراقی خود در بغداد بر توسعه همکاری‌های مشترک ارتباطی میان دو کشور با هدف برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی و فراهم‌ کردن خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت برای زائران تأکید و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای انتقال تجربیات در حوزه‌های امنیت سایبری، اقتصاد دیجیتال و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی به عراق اعلام کرد.

جوان آنلاین: سیدستار هاشمی امروز (چهارشنبه ۲۴ تیرماه) و در سفر به بغداد با مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات با قدردانی از میزبانی دولت و ملت عراق، اظهار داشت: ایران و عراق از ریشه‌های عمیق فرهنگی، تاریخی و تمدنی مشترکی برخوردارند و باید از این ظرفیت بی‌نظیر برای گسترش همکاری‌های دو کشور استفاده کنیم.

وی همچنین از برگزاری مراسم باشکوه تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در عراق قدردانی کرد و گفت: ملت ایران به‌صورت گسترده مراسم برگزار شده در شهرهای مختلف عراق را از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کردند و از همراهی دولت و مردم عراق قدردانی می‌کنند.

هاشمی همچنین با تبریک انتصاب وزیر ارتباطات عراق ابراز امیدواری کرد همکاری‌های دو کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از گذشته توسعه یابد و بتوانیم از ظرفیت‌های مشترک برای ارائه خدمات بهتر به مردم دو کشور استفاده کنیم.

امنیت سایبری ایران حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری بر توان داخلی است

وزیر ارتباطات با تشریح تجربه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایبری گفت: در جریان جنگ اخیر، به‌جز محدودیت‌های موقت اینترنتی که بر اساس نظر مراجع امنیتی اعمال شد، هیچ‌گونه اختلال مؤثری در شبکه ارتباطی کشور وجود نداشت و خدمات ارتباطی با پایداری مناسب به مردم ارائه شد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور راهکارهای متعددی برای مقابله با حملات سایبری توسعه داده‌اند و امروز تقریباً در هر فناوری نوینی، نمونه‌ای موفق و بومی توسط بخش خصوصی ایران طراحی و اجرا شده است.

هاشمی با اشاره به پیشرفت‌های ایران در اقتصاد دیجیتال، تصریح کرد: سکوهای تجارت الکترونیکی، حمل‌ونقل هوشمند، پلتفرم‌های نمایش محتوای ویدئویی، مسیریاب‌های بومی و ده‌ها خدمت دیجیتال دیگر امروز با استقبال مردم مواجه شده‌اند و این نشان‌دهنده بلوغ اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران است.

وی افزود: آمادگی داریم این تجربیات را در اختیار برادران خود در عراق قرار دهیم. تجربه جنگ نشان داد این ظرفیت‌های بومی، تاب‌آوری کشور را در برابر حملات دشمن به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

توسعه فیبرنوری و تولید داخلی تجهیزات

وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها گفت: هدف ما ایجاد پوشش برای ۲۰ میلیون خانوار طی پنج سال است و این طرح با اتکا به توان تولیدکنندگان داخلی اجرا می‌شود.

وی افزود: امروز بیش از ۱۲۰ شرکت ایرانی در زنجیره تولید تجهیزات این پروژه فعالیت دارند و کشور از کارخانه‌های تولید فیبر نوری برخوردار است.

هاشمی در ادامه از وزیر ارتباطات عراق برای حضور در نمایشگاه سالانه توانمندی‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران دعوت کرد و گفت: حضور شما و معاونان تان در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های فناورانه ایران خواهد بود.

تمرکز ویژه بر خدمات ارتباطی اربعین

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مشترک برای اربعین اظهار داشت: همکاری‌های ایران و عراق در حوزه ارتباطات اربعین باید بیش از گذشته تقویت شود. اکنون لینک ۱۰۰ گیگابیتی میان دو کشور برقرار شده و پیشنهاد ما این است که چهار لینک ۱۰ گیگابیتی مرز شلمچه نیز به یک لینک ۱۰۰ گیگابیتی ارتقا یابد تا زائران بدون هیچ‌گونه اختلال از خدمات ارتباطی بهره‌مند شوند.

تاکید وزیر ارتباطات عراق بر استفاده از تجربیات ایران

مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق نیز در این دیدار با خوشامدگویی به وزیر ارتباطات کشورمان گفت: حضور شما در عراق برای ما مایه افتخار است و از اینکه امروز میزبان شما در خانه دوم تان هستیم، خرسندیم.

وزیر ارتباطات عراق همچنین با تمجید از عملکرد وزارت ارتباطات ایران در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: درباره اقدامات شما در دفاع از زیرساخت‌های ارتباطی و مقابله با حملات سایبری، مطالب فراوانی شنیده‌ایم و خوانده ایم. در حالی که برخی تلاش می‌کردند ایران را مخالف اینترنت معرفی کنند، واقعیت‌های منتشر شده در فضای مجازی روایت دیگری را نشان می‌داد.

وی تأکید کرد: ما آماده توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران هستیم و امیدواریم بتوانیم از تجربیات ارزشمند ایران در حوزه امنیت سایبری، ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره‌مند شویم.

در پایان این دیدار، معاونان وزیر ارتباطات ایران و مسئولان وزارت ارتباطات عراق نیز بر توسعه همکاری میان اپراتورهای دو کشور و هماهنگی برای ارائه خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیت به زائران اربعین تأکید کردند.

برچسب ها: وزیر ارتباطات ، ایران و عراق ، زائران اربعین
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