جوان آنلاین: مسعود پزشکیان در جلسه امروز هیئت دولت با تأکید بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان تمامی دستگاههای اجرایی، انسجام درونی دولت را پیشنیاز ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانست و تصریح کرد که تعامل مؤثر میان بخشهای مختلف، زمینهساز پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور خواهد بود.
به گزارش ایسنا، پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی، مطالبات مردم را بحق توصیف کرد و حفظ انسجام ملی را مسئولیتی همگانی دانست.
رئیسجمهوری همچنین بر پرهیز از هرگونه موضعگیری و اظهارنظر تفرقهافکنانه تأکید کرد و وحدت ملی را مهمترین پشتوانه کشور در عبور از چالشها و خنثیسازی اهداف دشمنان برشمرد.
وی در ادامه توسعه دستاوردها، تداوم خدمترسانی مؤثر و ارتقای کیفیت خدمات به اقشار مختلف جامعه را از ارکان اصلی تقویت اقتدار ملی عنوان کرد و بر مسئولیت تمامی وزرا و مدیران اجرایی در حفظ کیفیت و استمرار ارائه خدمات عمومی تأکید کرد.
در ادامه این نشست، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از ثبت ملی آیین وداع، بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.
وی این آیین را نمادی از فرهنگ غنی سوگواری و همبستگی اجتماعی ایرانیان توصیف کرد و اعلام کرد که این میراث معنوی در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با شماره ۳۳۶۵ در فهرست میراث ناملموس ملی به ثبت رسیده است.
در بخش دیگری از جلسه، تعدادی از اعضای هیئت دولت و معاون حقوقی رئیسجمهور گزارشهایی از آخرین اقدامات، برنامهها و موضوعات مرتبط با حوزههای تخصصی خود ارائه کردند.
همچنین شماری از پیشنهادها و مسائل اجرایی، حقوقی و اقتصادی کشور در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.