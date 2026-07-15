بورس منفی ماند

بازار سرمایه برای هفتمین روز متوالی افت کرد؛ به طوری که امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳۰ هزار واحد به رقم چهار میلیون و ۸۹۳ واحد رسید و کانال ۴.۹ میلیون را از دست داد.

جوان آنلاین: بازار سرمایه در هفت روز کاری اخیر روند کاهشی داشت اما دیروز و امروز از سرعت افت آن کاسته شده است.

به گزارش ایسنا، امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۳۰ هزار و ۸۵۰ واحد کاهش پیدا کرد و به رقم چهار میلیون و ۸۹۰ هزار واحد رسید. بدین ترتیب کانال ۴.۹ میلیون واحد را که ۲۵ خرداد تصاحب کرده بود از دست داد.

با این حال، دیروز و امروز از سرعت ریزش بازار سرمایه کاسته شد؛ به طوری که روز گذشته شاخص کل ۴۲ هزار واحد افت کرد که این افت در مقایسه با روز قبل از آن نصف شد. کاهش ۳۰ هزار واحدی امروز هم تقریبا یک سوم ریزش روزهای قبل است.

در آخرین روز کاری هفته شاخص هم‌وزن اما ۲۷۴۰ واحد افزایش داشت و به رقم یک میلیون و ۳۲۶ هزار و ۲۵۶ واحد رسید.

تعداد معاملات امروز بورس ۷۶۳ هزار فقره و ارزش آن حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بود.

فارس و شبندر بیشترین اثر منفی را بر شاخص بورس داشتند اما فملی تاثیر مثبت ایجاد کرد. تادیکو، شپندر و وبملت نیز از نمادهای پرتراکنش بورس بودند.

فرابورس ایران نیز روز چهارشنبه افت اندکی را تجربه کرد؛ به طوری که شاخص فرابورس با کاهش ۲۵ واحد به رقم ۳۸ هزار و ۲۷۰ واحد رسید.

امروز ۴۰۳ هزار فقره معامله به ارزش ۲۲۳ هزار میلیارد تومان در فرابورس انجام شد.

مارون و آریا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند اما آریا اثر مثبت ایجاد کرد. از نمادهای پرتراکنش نیز می‌توان به رانیز، زهلان و پاریز اشاره کرد.