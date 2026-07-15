جوان آنلاین: محسن پاکنژاد وزیر نفت در گفتگویی درباره وضع صادرات نفت خام با توجه به بدعهدی دشمن بیان کرد: از ابتدای معافیتهای ۶۰ روزه تحریمهای نفتی ایران که در بند دهم تفاهمنامه اسلامآباد ارائه شد، با توجه به سوابق بدعهدی آمریکاییها بنا را بر این گذاشتیم که همانند گذشته ساختارهای تحریمی را برای دورزدن، مقابله و بیاثر کردن محدودیتها در حوزه تجارت نفت حفظ کنیم و آن را بر هم نزنیم.
وی افزود: گذشت زمان هم پس از ۱۵ روز ثابت کرد که دشمن براساس سوابق بد خود با بدعهدی این بند را نقض کرد.
وزیر نفت تأکید کرد که فروش نفت ما کماکان در چهارچوبهای پیشین ادامه دارد.
پاکنژاد تصریح کرد: در طول مدت برداشتهشدن محاصره تلاش کردیم حجم نفت قابل توجهی را به بیرون خط محاصره منتقل کنیم و اکنون سازوکارها بهگونهای است که همانند گذشته امکان فروش نفت را داریم.