رئیس کمیته عالی مراسم میلیونی اربعین عراق در دیدار با سفرای ایران و پاکستان، در مورد سازوکار ورود زائران از ایران و پاکستان به کربلای معلی برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین(ع) رایزنی کرد.

جوان آنلاین: رادیو نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که «قیس المحمداوی» معاون فرمانده عملیات مشترک و رئیس کمیته عالی مراسم میلیونی عراق با سفرای ایران و پاکستان دیدار و در خصوص سازوکار ورود زائران از کشورهای ایران و پاکستان به شهر کربلای معلی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی و تعیین زمانبندی آن و سازوکار ویژه ورود زائران، با آن ها رایزنی کرد.

رایزنی های سه گانه عراق-ایران و پاکستان درباره مراسم میلیونی اربعین

در این دیدار که با حضور شماری از فرماندهان امنیتی و نهادهای مربوط برگزار شد، در خصوص فعال سازی یادداشت تفاهم امضا شده میان عراق و ایران و پاکستان در تمامی حوزه های مرتبط با برگزاری این مناسبت و ایجاد یک پایگاه مطالعاتی مشترک توافق صورت گرفت.

همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط حمل و نقل زائران به وسیله اتوبوس ها، ساماندهی سازوکار ورود زائران به صورت مرحله ای متناسب با ظرفیت هر یک از گذرگاههای مرزی و نیز اصلاح برخی بندهای مندرج در یادداشت تفاهم پیشین، تاکید شد.

در این جلسه همچنین در مورد طرح های ارائه شده از سوی ایران و پاکستان جهت تسهیل ورود شهروندان این دو کشور به عراق و تامین امنیت آن ها رایزنی شد.