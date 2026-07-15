با اقدام غیرقانونی ترامپ در محاصره دریایی ایران و پاسخ مقتدرانه تهران به این شرارت‌ها، بهای جهانی نفت به بالاترین حد خود در هفته‌های اخیر رسید.

جوان آنلاین: در پی تصمیم ماجراجویانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران و واکنش قاطع نیروهای مسلح کشورمان به این اقدامات خصمانه، قیمت جهانی نفت با جهشی محسوس به بالاترین حد خود از اواسط ژوئن رسیده است.

همچنین خبرها حکایت از آن دارد که تداوم سیاست‌های تنش‌زای واشنگتن که به بی‌ثباتی در منطقه منجر شده است، بازارهای انرژی را نیز با نوسان شدید مواجه کرده است.

طبق آخرین گزارش‌ها، برای دومین روز متوالی، شاخص‌های اصلی بازار نفت به روند صعودی خود ادامه دادند؛ به‌طوری که نفت برنت با ۱.۷۲ درصد افزایش به ۸۶.۱۹ دلار و نفت وست‌تگزاس اینترمدیت با ۱.۴ درصد رشد به ۸۰.۴۰ دلار در هر بشکه رسید.

کارشناسان معتقدند این روند صعودی، نتیجه مستقیم اخلال آمریکا در امنیت دریانوردی و واکنش مشروع ایران برای دفاع از منافع ملی خود است.