کد خبر: 1368789
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تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی
حسین فصیحی

بانویی که شعر را در بیت ایمان می‌سرود

بانویی که شعر را در بیت ایمان می‌سرود در تاریخ ادبیات ایران، شاعرانی هستند که آثارشان تنها مجموعه‌ای از واژه‌ها نیستند، بلکه بخشی از حافظه یک ملت را در خود جای داد‌ه‌اند.

در تاریخ ادبیات ایران، شاعرانی هستند که آثارشان تنها مجموعه‌ای از واژه‌ها نیستند، بلکه بخشی از حافظه یک ملت را در خود جای داد‌ه‌اند. زنده‌یاد سیمین‌دخت وحیدی از همین تبار بود، بانویی که شعر را نه برای شهرت و نه برای حضور در محافل ادبی، بلکه برای ادای دین به باورهایش برگزید. با درگذشت او، یکی از آخرین حلقه‌های نسل نخست شاعران زن انقلاب اسلامی از میان ما رفت، نسلی که در روز‌های پرالتهاب انقلاب و سال‌های دشوار دفاع مقدس، شعر را به رسانه‌ای برای روایت ایمان، ایثار، امید و مقاومت تبدیل کرد. 
نام سیمین‌دخت وحیدی بیش از آنکه با شهرت گره خورده باشد، با استمرار پیوند خورده است. او بیش از شش دهه در عرصه شعر حضور داشت و در تمام این سال‌ها از مسیری که برای خود برگزیده بود، فاصله نگرفت. کمتر شاعری را می‌توان یافت که در طول این همه سال، با وجود دگرگونی‌های فراوان در فضای فرهنگی و ادبی کشور، همچنان بر همان بنیان‌های فکری و هنری استوار بماند و شعر را در خدمت ارزش‌هایی قرار دهد که به آنها باور داشته است. 
شعر او آمیزه‌ای از حماسه و عاطفه بود. در سروده‌هایش، حماسه هرگز به شعار تبدیل نمی‌شد و عاطفه نیز به احساسات سطحی فروکاسته نمی‌شد. او از عاشورا می‌سرود، اما عاشورا را تنها در سوگ خلاصه نمی‌کرد، آن را مدرسه‌ای برای آزادگی، مسئولیت و آگاهی می‌دید. از دفاع مقدس می‌نوشت، اما جنگ را صرفاً صحنه نبرد نمی‌دانست، بلکه روایتگر انسان‌هایی بود که در سخت‌ترین روز‌های تاریخ معاصر ایران، از سر ایمان و عشق ایستادگی کردند. همین نگاه سبب شد شعر او در عین وفاداری به مضامین آیینی و انقلابی، رنگ و بوی انسانی خود را حفظ کند. 
از ویژگی‌های برجسته آثار سیمین‌دخت وحیدی، وفاداری به زبان فاخر فارسی در کنار سادگی بیان بود. او به خوبی می‌دانست که ماندگاری شعر، تنها در پیچیدگی‌های زبانی نیست، بلکه در صداقت کلام و پیوند آن با تجربه زیسته شاعر است. از همین‌رو، واژه‌هایش تصنعی نبودند و تصاویر شعری‌اش از دل زندگی برمی‌آمدند. زبان او نرم، روان و صمیمی بود، اما این سادگی هرگز از استحکام ساختار و غنای ادبی آثارش نمی‌کاست. 
سیمین‌دخت وحیدی از معدود بانوان شاعری بود که شعر را از محدوده کتاب و انجمن‌های ادبی فراتر برد. سال‌های دفاع مقدس برای او فقط موضوعی برای سرودن نبود، بخشی از زندگی‌اش بود. حضور در جبهه‌ها و همراهی با رزمندگان، به شعر او اصالتی بخشید که تنها از تجربه مستقیم حاصل می‌شود. او از نزدیک رنج، امید، انتظار و ایثار را لمس کرده بود و به همین دلیل، وقتی از شهید، مادر، وطن یا عاشورا سخن می‌گفت، مخاطب با واژه‌هایی روبه‌رو نبود که صرفاً ساخته ذهن شاعر باشند، بلکه بازتاب تجربه‌ای عمیق و زیسته را می‌خواند. 
با این حال، شاید یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های این بانوی شاعر، فروتنی او بود. در روزگاری که بسیاری از چهره‌های فرهنگی در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند، سیمین‌دخت وحیدی همواره از هیاهو فاصله گرفت. همین روحیه سبب شد جایگاه واقعی او، آن‌گونه که شایسته بود برای نسل جوان شناخته نشود. اما اهل ادب به خوبی می‌دانند که او از پایه‌گذاران جریان شعر متعهد در سال‌های نخست پس از انقلاب بود و سهمی انکارناپذیر در تثبیت شعر آیینی و انقلابی داشت. 
او همچنین پلی میان نسل‌های مختلف شاعران ایجاد کرد. ریشه در سنت داشت، اما از زمانه خود جدا نبود. قالب‌های کلاسیک را حفظ کرد، اما زبانش با مخاطب معاصر سخن می‌گفت. در سال‌هایی که بانوان شاعر فرصت‌های محدودی برای حضور در عرصه‌های ادبی داشتند، او با دانش، تجربه و رفتار مادرانه زمینه رشد بسیاری از شاعران جوان را فراهم کرد. نقش او تنها در سرودن شعر خلاصه نمی‌شود، بلکه در تربیت نسل تازه‌ای از شاعران نیز باید جست‌و‌جو شود. 
امروز که سیمین‌دخت وحیدی در میان ما نیست، ارزش میراث او بیش از گذشته آشکار می‌شود. آثارش بخشی از تاریخ ادبیات انقلاب اسلامی است، تاریخی که بدون نام او روایت کاملی نخواهد داشت. کتاب‌هایش، غزل‌هایش و خاطره حضورش در سال‌های پرحادثه انقلاب و دفاع مقدس، سندی از پیوند شعر با مسئولیت اجتماعی و باور‌های فرهنگی این سرزمین است. 
در روزگار شتاب‌زده امروز، بزرگ‌ترین ادای احترام به او نه تنها سوگواری برای فقدانش، بلکه خواندن، بازخوانی و معرفی دوباره آثارش به نسل جوان است، نسلی که می‌تواند در آیینه شعر او، تصویری روشن از پیوند هنر، ایمان، مسئولیت و انسانیت را به تماشا بنشیند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ادبیات ، شهرت ، شعر
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