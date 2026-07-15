جوان آنلاین: اثری که هماینک در معرفی آن سخن میرود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «گفتارهای حضرت آیتالله العظمـــــی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای سالانه با مردم قم به مناسبت سالگرد قیام ۱۹ دی» را در خویش دارد. این مجموعه از سوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید گردآوری شده و انتشارات انقلاب اسلامی آن را روانه بازار کتاب کرده است. تارنمای ناشر طی یادداشتی در باب علل اهمیت شهر و مردم قم در تاریخ معاصر ایران، به نکات پی آمده اشارت برده است:
«مردم قم با میهماننوازی خود از مرحوم آیتالله شیخ عبدالکریم یزدی و شاگردان ایشان، به حوزهعلمیهقم رونق بیشتری دادند. آرامآرام حوزهعلمیهقم گسترش یافت و استبداد رضاخانی نیز نتوانست جلوی رشد و پیشرفت آن را بگیرد. همان حوزهای که بعدها مادر نظام اسلامی لقب گرفت و رهبران نهضت اسلامی را در خود پروراند. مردم قم از ابتدای نهضت امامخمینی (قدسسره) در کنار او بودند؛ وقتی که در مهر سال ۴۱ به مخالفت با لایحهانجمنهای ایالتی و ولایتی برخاست و آن هنگام که در فروردین سال ۴۲ به فرمانش به خاطر اقدامات ضد دینی شاه عید را عزا گرفته بودند و هنگامی که پس از دستگیری ایشان در خرداد ۴۲ و در آبان سال ۴۳ به اعتراض بهپا خاستند و در همه دوران مبارزه با رژیم منحوس پهلوی. نقطه عطف حضور انقلابی مردم قم، ۱۹ دی سال ۵۶ بود. وقتی که دست پلید طاغوت پهلوی، قلم توهین را با هدف هتک حضرت امامخمینی در روزنامه اطلاعات به حرکت درآورد. آن زمان بود که مردم قم به راهنمایی علما و مدرسان حوزه و در کنار طلاب، به میدان دفاع از امام خود آمدند و با حضور و خون خود افتخار پیشگامی را برای خویش ثبت کردند. حماسه نوزدهم دی، حلقه اول از زنجیره قیامهای شهرهای دیگر ایران شد. قیام ۲۹ بهمن تبریز به مناسبت چهلم شهدای قم برپا شد و قیام مردم یزد در فروردین سال ۵۷، به مناسبت چهلم شهدای تبریز به خون کشیده شد و همینطور دیگر شهرها شعله انقلاب اسلامی را تا پیروزی آن مشتعل نگه داشتند. قم در ماههای پایانی سلسلهمنحوس پهلوی از خود رشادتها نشان داد، آنگونه که حضرت امام به مدح مبارزات مردم در دی و بهمن سال ۵۷ پرداخت. ایشان در اولین فرصت ممکن - یعنی ۹ اسفند ۵۷- به آغوش مردم قم بازگشت و رأی آری خود به جمهوری اسلامی را در مسجد شهیدپرور چهارمردان به صندوق رأی انداخت و اگر عارضه قلبی برایشان پیش نیامده بود، شاید هیچگاه این شهر و مردم خونگرم آن را ترک نمیکرد. پس از تثبیت نظام اسلامی نیز مردم قم همیشه در خط مقدم خدمت به نظام بودهاند؛ چه در دفاع مقدس که هزاران شهید را تقدیم به انقلاب کردند و چه پس از ارتحال حضرت امام، باز مردم قم در صف اول ولایتمداری بودند و همیشه بصیرت خود را به نمایش گذاشتهاند. وقتی در سال ۷۸ برخی از ریزشهای انقلاب خواستند مزاحمتی را برای انقلاب ایجاد کنند، مردم قم به اعتراض بهپا خاستند و قیام ۱۹ دی را بازآفرینی کردند. وقتی که فتنه امریکایی - اسرائیلی ۸۸ اتفاق افتاد باز هم مردم قم درس بصیرت به دیگر آحاد کشور دادند....»