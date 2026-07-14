جوان آنلاین: نشست مشترک مسئولان روابط عمومی و سخنگویان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه 23 تیرماه 1405 با حضور امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی و سخنگوی ارتش و سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، برگزار شد.

به گزارش مهر، در ابتدای این نشست، حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و قدردانی از حضور حماسی و میلیونی مردم در مراسم بدرقه و تشییع ایشان در ایران و عراق، به مقام شامخ فرماندهان شهید در جنگ تحمیلی، علی‌الخصوص سردار سرتیپ پاسدار شهید علی‌محمد نائینی، سخنگوی پیشین سپاه ادای احترام کردند.

در ادامه این نشست هم‌اندیشی که با هدف تعمیق انسجام، همدلی و هم‌افزایی روزافزون برگزار گردید، طرفین پیرامون مباحث مشترک رسانه‌ای و راهکارهای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه به صورت تخصصی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

یکی از محورهای برجسته این دیدار، اعلام پشتیبانی و حمایت قاطع ارتش جمهوری اسلامی ایران از سپاه پاسداران در برابر خباثت‌ها و اقدامات خصمانه برخی کشورها مبنی بر تروریستی خواندن این نهاد انقلابی بود که بار دیگر اتحاد ناگسستنی بازوان اقتدار نظامی کشور را به نمایش گذاشت.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه، توافقات مهمی در خصوص انعکاس دقیق، هماهنگ و شایسته عملکرد نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی صورت گرفت. در همین راستا، مقرر شد برنامه‌های مشترک و هم‌افزایی در حوزه‌های مختلف ارتباطات و روابط عمومی تدوین و در سطح رسانه‌ها اجرایی شود.

شرکت‌کنندگان در پایان این دیدار خاطرنشان کردند که مهم‌ترین پیام و خروجی این نشست، تاکید بر وحدت و یکپارچگی تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حول محورهای سه‌گانه «اسلام، انقلاب و کشور» است؛ پیامی روشن که نشان‌دهنده عزم راسخ این نیروها برای پاسداری از ارزش‌ها و خنثی‌سازی فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمنان است.