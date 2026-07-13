قدردانی وزارت خارجه یمن از ایران برای شکستن محاصره فرودگاه صنعاء

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه یمن (دولت نجات ملی) با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از اقدام جمهوری اسلامی ایران در شکستن محاصره هوایی فرودگاه بین‌المللی صنعاء تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش تسنیم، در این بیانیه آمده است: وزارت خارجه یمن از رهبری، دولت، ارتش و ملت جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ این موضع بزرگ و شجاعانه که گامی مؤثر در جهت پایان‌دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده بر پرواز‌های فرودگاه صنعا محسوب می‌شود، قدردانی می‌کند.

وزارت خارجه یمن پیش‌تر نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «سال‌های محاصره علیه یمن به پایان رسیده و هرگز بازنخواهد گشت.» این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است که بازگشایی فرودگاه صنعا «حق حاکمیتی» یمن است و این کشور بدون کسب اجازه از هیچ‌کس به بازگشایی آن ادامه خواهد داد.

فرودگاه بین‌المللی صنعا از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) تحت محاصره کامل هوایی ائتلاف سعودی قرار دارد و طی این سال‌ها، سازمان‌های بین‌المللی بار‌ها این محاصره را عامل اصلی بحران انسانی بی‌سابقه در یمن توصیف کرده‌اند.