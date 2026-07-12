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تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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روایت منظوم از مکتب قائد شهید با حضور ۱۰۰ شاعر ایرانی در مسیر پیاده‌روی اربعین

روایت منظوم از مکتب قائد شهید با حضور ۱۰۰ شاعر ایرانی در مسیر پیاده‌روی اربعین رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۰۰ شاعر ایرانی به مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد و گفت: این شاعران با حضور در مسیر نجف تا کربلا، با زبان شعر به تبیین ابعاد شخصیتی و مکتب رهبر شهید انقلاب خواهند پرداخت

جوان آنلاین: رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۰۰ شاعر ایرانی به مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد و گفت: این شاعران با حضور در مسیر نجف تا کربلا، با زبان شعر به تبیین ابعاد شخصیتی و مکتب رهبر شهید انقلاب خواهند پرداخت. 
به گزارش «جوان»، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به ضرورت معرفی ابعاد گوناگون شخصیت رهبر شهید در عرصه‌های فرهنگی و بین‌المللی اظهار داشت: با هماهنگی و همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های فرهنگی کشور، برنامه‌ریزی شده است تا ۱۰۰ شاعر در ایام اربعین حسینی در مسیر پیاده‌روی زائران حضور یابند و با سرودن و اجرای اشعار، جلوه‌هایی از شخصیت، اندیشه و مکتب این فقیه مجاهد را برای مخاطبان داخلی و خارجی روایت کنند. 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه معرفی شخصیت رهبر شهید باید به یک جریان فرهنگی فرامرزی تبدیل شود، افزود: کشور‌های اسلامی، به‌ویژه کشور‌های فارسی‌زبان منطقه، ظرفیت مناسبی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری با محوریت تبیین اندیشه‌ها و سیره این شخصیت برجسته دارند و باید از این فرصت به‌خوبی بهره گرفت. 
ایمانی‌پور با اشاره به حضور میهمانان خارجی در آیین جایزه جهانی شعر امام شهید و مشارکت گسترده نهاد‌های فرهنگی و بین‌المللی در این رویداد گفت: گفت‌و‌گو‌های انجام شده با میهمانان خارجی نشان می‌داد که آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی از نگاه آنان، رخدادی تاریخی و کم‌نظیر بوده است. بسیاری از این میهمانان با تأثر فراوان از عشق و دلدادگی مردم نسبت به امام شهید سخن می‌گفتند و این بازتاب گسترده برای ما نیز بسیار قابل توجه بود. 
وی برگزاری جایزه جهانی شعر امام شهید را سرآغاز یک حرکت فرهنگی ماندگار دانست و تصریح کرد: این جایزه تنها یک رویداد ادبی نیست، بلکه گامی در مسیر معرفی مکتب امام شهید و استفاده از ظرفیت‌های شعر و ادبیات برای انتقال مفاهیم عمیق انقلاب اسلامی به مخاطبان جهان به شمار می‌رود. 
رئیس جایزه جهانی امام شهید درباره زمان برگزاری آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه جهانی شعر امام شهید نیز گفت: این مراسم روز ۲۳ تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) و حسینیه الزهرا (س) برگزار خواهد شد. 
ایمانی‌پور با اشاره به استقبال گسترده شاعران جهان از این فراخوان خاطرنشان کرد: شاعران بیش از ۴۰ کشور در این رویداد حضور یافته‌اند و در مجموع بیش از ۲ هزار اثر به دبیرخانه ارسال شده است. در آیین اختتامیه، بخشی از این آثار ارائه و مجموعه‌ای از اشعار منتخب نیز رونمایی خواهد شد. 
وی ادامه داد: در این دوره، شاعران برگزیده از ۱۰ کشور معرفی خواهند شد و علاوه بر آثار داوری‌شده، اشعار تازه‌ای نیز در مراسم سالگرد ارائه می‌شود. هدف ما این است که این جایزه در سال‌های آینده به‌صورت مستمر و به شکل گردشی در کشور‌های مختلف برگزار شود. 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره دستاورد‌های مکتوب این رویداد نیز اظهار داشت: در نخستین دوره این جایزه، ۱۱ جلد کتاب آماده انتشار شده است که ۱۰ جلد آن به مجموعه اشعار اختصاص دارد و جلد دیگر شامل ۴۰ قطعه شعر خوشنویسی شده که در قالب اثری مستقل منتشر خواهد شد. 
وی افزود: یکی از این مجلدات به آثار شاعران نوجوان ایرانی اختصاص یافته، یک جلد شامل سروده‌های شاعران افغانستانی است، دو جلد به اشعار شاعران عرب‌زبان تعلق دارد و یک جلد نیز آثار شاعرانی از کشور‌های مختلف جهان به زبان‌هایی همچون اسپانیایی، انگلیسی و چینی را اختصاص دارد. 
ایمانی‌پور همچنین از برگزاری بخش‌های جنبی آیین اختتامیه خبر داد و گفت: ۱۴ شاعر برگزیده ایرانی در این مراسم تجلیل خواهند شد و با همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، زمینه حضور ۱۰۰ شاعر در برنامه‌های فرهنگی مرتبط، به‌ویژه در مسیر پیاده‌روی اربعین، فراهم شده است. 
وی در پایان با اشاره به استمرار فعالیت‌های فرهنگی در خارج از کشور اظهار داشت: طی ماه‌های گذشته، نشست‌ها، گردهمایی‌ها و برنامه‌های فرهنگی متعددی به زبان‌های مختلف در کشور‌های گوناگون برای معرفی شخصیت و مکتب امام شهید برگزار شده است و این روند با هدف معرفی هرچه بهتر این شخصیت بزرگ به افکار عمومی جهان ادامه خواهد یافت.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اربعین ، پیاده روی ، مذهب
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