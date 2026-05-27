جوان آنلاین: مهدی بابایی با اشاره به آخرین گزارش مدیریت بحران پایتخت در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: ۶۵۰ مورد اصابت در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ثبت شده که بیشترین تعداد مربوط به مناطق ۳، ۲۱ و یک بود. تاکنون کار ۳۹۴۶۹ واحد خسارت جزئی با پیشرفت ۹۷ درصدی بازسازی، ۸۹۳۷ واحد دارای خسارت متوسط با پیشرفت ۸۰ درصدی بازسازی، ۷۴۸ واحد نیازمند مقاوم‌سازی با پیشرفت ۳۵ درصدی بازسازی و ۱۷۲۸ واحد نیازمند تخریب و نوسازی با پیشرفت ۴۰ درصدی بازسازی پیش رفته و در دست اقدام است. در مجموع پیشرفت عملیات بازسازی این واحد‌ها به ۹۱ درصد رسیده است.

به گزارش تسنیم، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره خدمات رفاهی و اسکان آسیب‌دیدگان نیز گفت: بیش از ۱۴۰۸ کارت رفاه ۱۰۰ میلیون تومانی، ۸۶۱ کارت ۲۰۰ میلیون تومانی و ۱۱۷۲ کارت ۴۰۰ میلیون تومانی میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع شده است.

وی اضافه کرد: در حوزه اسکان اضطراری، ۴۶ هتل برای اسکان موقت در نظر گرفته شد که تاکنون ۱۷۱۸ خانوار شامل ۵۷۵۹ نفر در آنها اسکان داده شده‌اند. همچنین ۹۵۶ ودیعه اسکان موقت نیز به خانوار‌های آسیب‌دیده پرداخت شده است.