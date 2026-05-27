روسیه: آمادگی خود برای انتقال اورانیوم ایران را به آمریکا اطلاع دادیم

جوان آنلاین: "سرگئی ریابکوف"، معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه گفت: ما آمادگی خود را برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران، به واشنگتن اطلاع دادیم و این پیشنهاد همچنان روی میز است.

به گزارش تسنیم، وی گفت: روسیه بار‌ها به ایالات متحده آمادگی خود را برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران اطلاع داده است.

معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد: پیشنهاد روسیه برای انتقال اورانیوم غنی‌شده از ایران همچنان روی میز است، اما مسکو خدمات خود را به کسی تحمیل نمی‌کند.

ریابکوف افزود روسیه معتقد است که اگر آمریکا و ایران به توافق برسند، سرنوشت اورانیوم غنی‌شده موضوع گفت‌و‌گو‌های آتی خواهد بود.