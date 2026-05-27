کد خبر: 1360525
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تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۵
ورزش » ساير

شمسایی: از دست رفتن فیفادی بر جایگاه ایران تأثیر منفی داشت

شمسایی: از دست رفتن فیفادی بر جایگاه ایران تأثیر منفی داشت سرمربی تیم ملی فوتسال گفت که لغو دو دیدار دوستانه با بوسنی و هرزگوین بر جایگاه تیم کشورمان اثرگذار بوده است.

جوان آنلاین: وحید شمسایی درباره نشستی که با مقامات کمیته فوتسال پشت سر گذاشت، به خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم گفت: هفته گذشته با اصولی و کامیانی (مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور فوتسال و رئیس کمیته فوتسال) در مورد برنامه‌های تیم ملی جلسه گذاشتیم. به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، فیفادی فروردین را از دست دادیم و این مسئله روی جایگاه ایران در رده‌بندی فیفا اثر منفی داشت.

به گزارش تسنیم، وی در مورد تقویم خالی سال ۱۴۰۵ فوتسال ایران عنوان کرد: مراحل انتخابی و نهایی جام ملت‌های آسیا که دور انتخابی جام جهانی ۲۰۲۸ خواهد بود، در سال ۱۴۰۶ برگزار می‌شود. برای سال ۱۴۰۵، اما باید از فیفادی‌های تقویم استفاده کنیم. برگزاری بازی‌های داخل سالن آسیا (۲۲ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ در عربستان) و تورنمنت کافا (تیم‌های ملی کشور‌های آسیای مرکزی) در حد حرف بود و باید ببینیم عملیاتی می‌شود یا خیر.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با اعلام برگزاری اردوی جدید ملی‌پوشان این تیم تصریح کرد: بازیکنان تیم ملی بعد از جام ملت‌های آسیا (بهمن ۱۴۰۴) دور هم جمع نشده‌اند و می‌خواهیم اردویی هفت تا ۱۰ روزه برای تیم ملی تدارک ببنیم. اگر فرض کنیم که لیگ در مرداد آغاز می‌شود، این اردو را خرداد ماه برگزار می‌کنیم. درباره نوع برگزاری لیگ برتر فوتسال صحبت کردیم و همه چیز را به آینده سپرده‌ایم.

شمسایی درباره تغییراتی که ممکن است در تیم ملی فوتسال ایران با جدایی احتمالی محمود خوراکچی و داوید راموس رخ بدهد، اظهار داشت: خوراکچی بخشی از تیم ملی فوتسال است و زحمات زیادی برای ما کشید. او یک مسئله شخصی داشت که از تیم ملی رفتنی شد. خوراکچی دوست نزدیک و صمیمی ماست و خوشحال می‌شویم در تیم ملی بماند؛ وگرنه او را همچنان دوست داریم.

وی در مورد شرایط سایر نفرات کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران خاطرنشان کرد: هنوز محمد طاهری، کاظم صادقی و شهاب‌الدین سفال‌منش کنار تیم ملی فوتسال هستند و مسیر را با هم پیش می‌بریم. اگر قرار بر استفاده از مربی جدید باشد، او را به کمیته فوتسال معرفی می‌کنیم.

برچسب ها: وحید شمسایی ، فیفادی ، ایران
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