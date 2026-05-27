تردد ۲۳ هزار زائر عرفه از مرز مهران

جوان آنلاین: فرماندار مهران روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد که در ۱۲ ساعت گدشته نیز شش هزار زائر از مرز مهران عبور کردهاند که چهار هزار و ۵۰۰ نفر از آنها به کشور بازگشتهاند.
به گزارش ایرنا، حیدر نعمتی افزود که از ابتدای خرداد و آغاز سفر زائران به عتبات عالیات برای شرکت در دعای عرفه تا صبح امروز ۱۱۷ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است.
وی یادآور شد که همانند اربعین احتمال ورود زائرانی که از دیگر مرزها به عراق رفتهاند و در بازگشت به کشور مهران را انتخاب میکنند، وجود دارد.
نعمتی بیان کرد که آمد و رفت زائران در مرز مهران روان است و خدماترسانی ایستگاههای صلواتی در پخش آب خنک و اقلام خوراکی همچنان ادامه دارد.
فرماندار مهران گفت که ایستگاههای صلواتی و پذیرایی تا جمعه در مرز مهران دایر هستند و به زائران عتبات عالیات خدمات میدهند.
استان ایلام سالانه مسیر رفتوآمد زمینی بیش از هشت میلیون گردشگر و زائر ایرانی و عراقی است.
گذرگاه مرزی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب باختری ایلام مهمترین مسیر تردد میان دو کشور ایران و عراق است.
اربعین سال گذشته افزون بر سه میلیون زائر ایرانی و غیرایرانی از گذرگاه مرزی مهران تردد کردند.