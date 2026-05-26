فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) فهرست کامل کمپ‌های تمرینی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد که بر اساس آن ۶ تیم در آمریکا نیستند و ایران نیز در شهر تیخوانای مکزیک حضور خواهد داشت.

جوان آنلاین: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فهرست کامل کمپ‌های تمرینی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. در این فهرست از کمپ‌هایی که در طول مرحله گروهی، محل اقامت و تمرین تیم‌ها استفاده خواهد شد، رونمایی گردید.

به گزارش ایرنا، جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم انجام خواهد شد.

افزایش تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شده تا تعداد کمپ‌ها و شهر‌های درگیر در این تورنمنت نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.

فیفا اعلام کرد ۴۸ کمپ تمرینی در سه کشور میزبان انتخاب شده‌اند تا تیم‌ها بتوانند در طول مسابقات از آنها به عنوان «خانه دوم» خود استفاده کنند.

تیم ملی فوتبال ایران که یکی از تیم‌های حاضر در جام‌جهانی محسوب می‌شود قرار بود در آمریکا کمپ خود را برگزار کند، اما پس از رایزنی مهدی تاج با جیانی اینفانتینو اردوی تمرینی ملی‌پوشان در مکزیک انجام می‌شود.

فیفا فیفا تاکید کرده کمپ‌های تمرینی فقط یک موضوع فنی نیستند و نقش مهمی در تاثیر اقتصادی و اجتماعی جام جهانی دارند. بسیاری از شهر‌هایی که میزبان مسابقه نیستند، از طریق حضور تیم‌ها، رسانه‌ها و هواداران، بخشی از فضای جام جهانی را تجربه خواهند کرد.

وی همچنین تاکید کرد گستردگی بی‌سابقه جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شده شهر‌ها و جوامع بیشتری درگیر این تورنمنت شوند و هواداران بیشتری از نزدیک حال و هوای جام جهانی را لمس کنند.

بر اساس اعلام فیفا، ۲۵ شهر خارج از ۱۶ شهر اصلی میزبان مسابقات نیز پذیرای تیم‌های ملی خواهند بود؛ اتفاقی که به گسترش تاثیر اقتصادی جام جهانی در سراسر آمریکای شمالی کمک خواهد کرد.

فهرست کامل کمپ‌های تمرینی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶:

الجزایر: کانزاس‌سیتی - دانشگاه کانزاس

آرژانتین: کانزاس‌سیتی - مرکز تمرینی اسپورتینگ کانزاس

استرالیا: منطقه خلیج سانفرانسیسکو - کمپ تمرینی اوکلند روتس‌سول

اتریش: گولتا - ورزشگاه هاردر دانشگاه سانتا باربارا

بلژیک: رنتون - مرکز عملکرد سیاتل ساندرز

بوسنی و هرزگوین: سندی - ورزشگاه آراس‌ال

برزیل: نیویورک/نیوجرسی - کمپ تمرینی کلمبیا پارک

کانادا: ونکوور - مرکز توسعه ملی فوتبال

ساحل عاج: فیلادلفیا - فیلادلفیا یونیون

کنگو: هیوستون - مرکز تمرینی هیوستون

کلمبیا: گوادالاخارا - آکادمی اطلس

کیپ ورد: تامپا - واترز اسپورتس‌پلکس

کرواسی: الکساندریا - دبیرستان اپیسکوپال

کوراسائو: بوکا راتون - دانشگاه فلوریدا آتلانتیک

جمهوری چک: دالاس - ورزشگاه چندمنظوره منسفیلد

اکوادور: کلمبوس - مرکز عملکرد کلمبوس کرو

مصر: اسپوکن - دانشگاه گونزاگا

انگلیس: کانزاس‌سیتی - اسووپ ساکر ویلیج

اسپانیا: چاتانوگا - مدرسه بیلور

فرانسه: بوستون - دانشگاه بنتلی

آلمان: وینستون-سالم - دانشگاه ویک فارست

غنا: بوستون - دانشگاه برایانت

هائیتی: نیویورک/نیوجرسی - دانشگاه استاکتون

ایران: تیخوانا - سنتررو شولوایتسکوینتله

عراق: گرین‌بریر - مرکز عملکرد ورزشی گرین‌بریر

اردن: پورتلند - دانشگاه پورتلند

ژاپن: نشویل - نشویل اس‌سی

کره جنوبی: گوادالاخارا - چیواس ورده واله

عربستان سعودی: آستین - ورزشگاه آستین اف‌سی

مراکش: نیویورک/نیوجرسی - مدرسه پینگری

مکزیک: مکزیکوسیتی - مرکز عالی عملکرد

هلند: کانزاس‌سیتی - کمپ تمرینی کی‌سی کارنت

نروژ: گرینزبورو - دانشگاه کارولینای شمالی

نیوزیلند: سن‌دیگو - دانشگاه سن‌دیگو

پاناما: نیو تکامسث - کمپ تمرینی نوتاواساگا

پاراگوئه: منطقه خلیج سانفرانسیسکو - مجموعه اسپارتان

پرتغال: پالم بیچ گاردنز - پارک گاردنز نورث کانتی

قطر: سانتا باربارا - کالج وست‌مونت

آفریقای جنوبی: پاچوکا - دانشگاه فوتبال پاچوکا

اسکاتلند: شارلوت - شارلوت اف‌سی

سنگال: نیویورک/نیوجرسی - دانشگاه راتگرز

سوئیس: سن‌دیگو - اس‌دی‌جی‌ای

سوئد: دالاس - ورزشگاه اف‌سی دالاس

تونس: مونتری - مرکز تمرینی رایادوس

ترکیه: مسا - آریزونا اتلتیک گراندز

اروگوئه: کانکون - مرکز تمرینی مایاکوبا

آمریکا: ایروین - مجموعه ورزشی گریت پارک

ازبکستان: آتلانتا - مرکز تمرینی آتلانتا یونایتد