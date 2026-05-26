کد خبر: 1360449
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
ورزش » ساير

رونمایی فیفا از کمپ تیم‌های ملی؛ هفت تیم در آمریکا نیستند!

رونمایی فیفا از کمپ تیم‌های ملی؛ هفت تیم در آمریکا نیستند! فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) فهرست کامل کمپ‌های تمرینی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد که بر اساس آن ۶ تیم در آمریکا نیستند و ایران نیز در شهر تیخوانای مکزیک حضور خواهد داشت.

جوان آنلاین: فدراسیون بین‌المللی فوتبال فهرست کامل کمپ‌های تمرینی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. در این فهرست از کمپ‌هایی که در طول مرحله گروهی، محل اقامت و تمرین تیم‌ها استفاده خواهد شد، رونمایی گردید.

به گزارش ایرنا، جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم انجام خواهد شد.

افزایش تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شده تا تعداد کمپ‌ها و شهر‌های درگیر در این تورنمنت نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.

فیفا اعلام کرد ۴۸ کمپ تمرینی در سه کشور میزبان انتخاب شده‌اند تا تیم‌ها بتوانند در طول مسابقات از آنها به عنوان «خانه دوم» خود استفاده کنند.

تیم ملی فوتبال ایران که یکی از تیم‌های حاضر در جام‌جهانی محسوب می‌شود قرار بود در آمریکا کمپ خود را برگزار کند، اما پس از رایزنی مهدی تاج با جیانی اینفانتینو اردوی تمرینی ملی‌پوشان در مکزیک انجام می‌شود.

فیفا فیفا تاکید کرده کمپ‌های تمرینی فقط یک موضوع فنی نیستند و نقش مهمی در تاثیر اقتصادی و اجتماعی جام جهانی دارند. بسیاری از شهر‌هایی که میزبان مسابقه نیستند، از طریق حضور تیم‌ها، رسانه‌ها و هواداران، بخشی از فضای جام جهانی را تجربه خواهند کرد.

وی همچنین تاکید کرد گستردگی بی‌سابقه جام جهانی ۲۰۲۶ باعث شده شهر‌ها و جوامع بیشتری درگیر این تورنمنت شوند و هواداران بیشتری از نزدیک حال و هوای جام جهانی را لمس کنند.

بر اساس اعلام فیفا، ۲۵ شهر خارج از ۱۶ شهر اصلی میزبان مسابقات نیز پذیرای تیم‌های ملی خواهند بود؛ اتفاقی که به گسترش تاثیر اقتصادی جام جهانی در سراسر آمریکای شمالی کمک خواهد کرد.

فهرست کامل کمپ‌های تمرینی تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶:

الجزایر: کانزاس‌سیتی - دانشگاه کانزاس

آرژانتین: کانزاس‌سیتی - مرکز تمرینی اسپورتینگ کانزاس

استرالیا: منطقه خلیج سانفرانسیسکو - کمپ تمرینی اوکلند روتس‌سول

اتریش: گولتا - ورزشگاه هاردر دانشگاه سانتا باربارا

بلژیک: رنتون - مرکز عملکرد سیاتل ساندرز

بوسنی و هرزگوین: سندی - ورزشگاه آراس‌ال

برزیل: نیویورک/نیوجرسی - کمپ تمرینی کلمبیا پارک

کانادا: ونکوور - مرکز توسعه ملی فوتبال

ساحل عاج: فیلادلفیا - فیلادلفیا یونیون

کنگو: هیوستون - مرکز تمرینی هیوستون

کلمبیا: گوادالاخارا - آکادمی اطلس

کیپ ورد: تامپا - واترز اسپورتس‌پلکس

کرواسی: الکساندریا - دبیرستان اپیسکوپال

کوراسائو: بوکا راتون - دانشگاه فلوریدا آتلانتیک

جمهوری چک: دالاس - ورزشگاه چندمنظوره منسفیلد

اکوادور: کلمبوس - مرکز عملکرد کلمبوس کرو

مصر: اسپوکن - دانشگاه گونزاگا

انگلیس: کانزاس‌سیتی - اسووپ ساکر ویلیج

اسپانیا: چاتانوگا - مدرسه بیلور

فرانسه: بوستون - دانشگاه بنتلی

آلمان: وینستون-سالم - دانشگاه ویک فارست

غنا: بوستون - دانشگاه برایانت

هائیتی: نیویورک/نیوجرسی - دانشگاه استاکتون

ایران: تیخوانا - سنتررو شولوایتسکوینتله

عراق: گرین‌بریر - مرکز عملکرد ورزشی گرین‌بریر

اردن: پورتلند - دانشگاه پورتلند

ژاپن: نشویل - نشویل اس‌سی

کره جنوبی: گوادالاخارا - چیواس ورده واله

عربستان سعودی: آستین - ورزشگاه آستین اف‌سی

مراکش: نیویورک/نیوجرسی - مدرسه پینگری

مکزیک: مکزیکوسیتی - مرکز عالی عملکرد

هلند: کانزاس‌سیتی - کمپ تمرینی کی‌سی کارنت

نروژ: گرینزبورو - دانشگاه کارولینای شمالی

نیوزیلند: سن‌دیگو - دانشگاه سن‌دیگو

پاناما: نیو تکامسث - کمپ تمرینی نوتاواساگا

پاراگوئه: منطقه خلیج سانفرانسیسکو - مجموعه اسپارتان

پرتغال: پالم بیچ گاردنز - پارک گاردنز نورث کانتی

قطر: سانتا باربارا - کالج وست‌مونت

آفریقای جنوبی: پاچوکا - دانشگاه فوتبال پاچوکا

اسکاتلند: شارلوت - شارلوت اف‌سی

سنگال: نیویورک/نیوجرسی - دانشگاه راتگرز

سوئیس: سن‌دیگو - اس‌دی‌جی‌ای

سوئد: دالاس - ورزشگاه اف‌سی دالاس

تونس: مونتری - مرکز تمرینی رایادوس

ترکیه: مسا - آریزونا اتلتیک گراندز

اروگوئه: کانکون - مرکز تمرینی مایاکوبا

آمریکا: ایروین - مجموعه ورزشی گریت پارک

ازبکستان: آتلانتا - مرکز تمرینی آتلانتا یونایتد

برچسب ها: فیفا ، جام جهانی ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

ترامپ: نباید در ایران دخالت می‌کردیم

آنچلوتی پای نیمار ایستاد/ لیست برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ تغییر نمی‌کند

مثلث پیروزی در جنگ رمضان 

آب بخش‌های گسترده‌ای از شهر بندرعباس فردا سه‌شنبه قطع می‌شود

تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!

آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 

اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 

دوئل خونین بر سر پاتوق 

مغز مخاطبان اینترنشنال تخریب شده است 

پسرم تا پای جان برای وطن ایستادگی کرد

 کابوس فتح نبطیه در سراب صلح در تله مذاکره 

میراث امامین انقلاب 

تبادل آتش سنگین در جنوب لبنان، تلفات ارتش اسرائیل و ادعای پیشروی

خودکشی پس از قتل شریک عاطفی

 ترامپ برای هفتمین بار مقابل ایران عقب نشست 

 ایران و جنگ نامتقارن بازنویسی قواعد درگیری 

«جک‌زن‌ها» چگونه قربانی شکار می‌کنند؟ 

چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟

زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری و ارشد ۱۴۰۵ اعلام شد

مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی جزیره سیریک هدف قرار گرفت

دعای میدان و خیابان بدرقه راهتان 

اعلامیه ایران قدرتمند جدید

مجلس نظم ایرانی هرمز را قانون می‌کند 

روز‌های آفتابی تکواندو

ترامپ دنبال توافق، گرفتار در بن‌بست 

صیانت از وحدت یک مسئولیت عمومی است 

رشد تولد فرزندان سوم به بعد با آخرین توان جمعیتی دهه شصتی‌ها 

تنگه هرمز به طنابی تبدیل شده که در حال خفه کردن ترامپ است!

سریال ورشکستی رسانه‌های معاند به اینترنشنال رسید

تئاتر بدون مخاطب ترامپ! 

پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 

عید سیدها؟!

نبرد پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اخلالگران معیشت مردم 

کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا

نزدیک به نیم قرن برای این کشور و مردمش جنگید

بازداشت اتباع زورگیر در ایست و بازرسی + گفت‌وگو با متهم

تغسیل و تکفین گل‌های پرپر میناب روی دست خواهران طلبه 

عاملیت موساد در فتنه‌انگیزی‌های ایران تأیید شد

 ترسیم نقشه راه اقتصادی مجلس در شرایط جنگی 

پول به تالار شیشه‌ای بازگشت 

خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!

چاق شدن کالابرگ در مسیر بهارستان– پاستور

سریال «بچه زرنگ» در پلتفرم، نه تلویزیون!

خانواده اصیل ایرانی از سینما و نمایش خانگی حذف شده است

بقایی: دیپلماسی جایگزین قدرت نیست 

ولایت فقیه استمرار غدیر در دوران فروپاشی ایسم‌ها

دوست نداشت حتی یک وجب از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد

شناور امریکایی- صهیونی هدف حمله موشکی سپاه قرار گرفت

متخصصان شرکت نیروگاهی البرز، پیش‌قدم در خودکفایی صنعت برق 

صورتحساب شکستن آتش‌بس ابلاغ شد!

پیشنهاد سردبیر
پیامبران عقل مردم را بیدار می‌کردند 
گفت‌وگوی «جوان» با پدر شهید محمد‌حسین نوروزی از شهدای راهور در جنگ تحمیلی رمضان
ناشران پخته‌خوار چگونه بازار کتاب را بلعیدند؟
کالابرگ روی زمین، مسئولیت‌ها در هوا
«تاریخچه تعلق تنگه‌هرمز به ایران و فرجام جنگ کنونی» در گفت‌و‌شنود با خسرو معتضد
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای ناو دنا/ دوست نداشت وجبی از خاک ایران به دست بیگانه بیفتد
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای ناو دنا/ می‌گفت شهادت برایم از عسل شیرین‌تر است
روایت‌های امدادگر جنگ رمضان/ معجزه بود نه آواربرداری و امداد رسانی
اقتصاددان امریکایی: جنگ با ایران مهار نشود به فروپاشی اقتصاد جهان می‌انجامد 
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ تروریست‌ها دور پیکر خونین مدافع امنیت پایکوبی می‌کردند!
چرا ترکیه درباره پرونده دکتر بیضایی توضیح نمی‌دهد؟
عید سیدها؟!
خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!
سرمقاله دکتر عبدالله گنجی/ مثلث پیروزی در جنگ رمضان 
آقای کلانتری! همان بهتر که تو نیستی! 
آخرین اخبار