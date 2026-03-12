جوان آنلاین: به نقل از ریانووستی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تشدید کنترل نشده درگیریها در خاورمیانه عمیقا نگران کننده است.
به گزارش مهر، «ماریا زاخارووا» طی سخنانی در نشست خبری در مسکو گفت: ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر به بیثباتی کل منطقه خاورمیانه شده است.
وی ادامه داد: مسکو بر حق ایران برای دفاع از خود تاکید میکند و از آمریکا و اسرائیل میخواهد که تجاوز خود علیه این کشور را متوقف کنند.
زاخارووا هشدار داد: درگیری پیرامون ایران میتواند برای خاورمیانه پیامدهای زیستمحیطی و رادیولوژیکی به دنبال داشته باشد.
این مقام ارشد روس همچنین نارضایتی شدید خود را درباره تازهترین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران ابراز کرد و گفت: تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه روسیه در مورد خاورمیانه نشانگر عدم تمایل آنها به حل و فصل درگیری در خاورمیانه است.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد که کشورش به گام برداشتن در راستای پایان دادن هر چه سریعتر به تنشها در خاورمیانه و حل هرگونه درگیری از طریق روشهای مسالمتآمیز ادامه خواهد داد.