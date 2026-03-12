سکوت یونسکو در قبال حمله اسرائیل به آثار تاریخی ایران غیرقابل قبول است

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به بمباران آثار تاریخی ایران توسط رژیم صهیونیستی، نوشت: اسرائیل آثار تاریخی ایران را بمباران میکند که قدمت برخی از آنها به قرن چهاردهم برمیگردد. چندین اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز مورد هدف قرار گرفتهاند.
به گزارش مهر، عراقچی با اشاره به تاریخچه و تمدن کهن ایران، تصریح کرد: طبیعی است رژیمی که حتی یک قرن هم عمر ندارد، از ملتهایی با گذشتهای کهن متنفر باشد. اما سوال این است که یونسکو کجاست؟ سکوت این نهاد بینالمللی در برابر چنین اقداماتی غیرقابل قبول است.
وزیر امور خارجه تأکید کرد که باید جامعه جهانی و نهادهای مسئول به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند و از تخریب آثار تاریخی و فرهنگی جلوگیری کنند.