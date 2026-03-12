اعطای کارت «امید مادر» به متولدین ۱۴۰۵

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعطای کارت امید مادر برای نوزادانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ در ایران متولد می‌شوند، خبر داد.

جوان آنلاین: یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار از اعطای کارت امید مادر برای نوزادانی که از اول فروردین ۱۴۰۵ متولد می‌شوند خبر داد و گفت: این کارت از اول فروردین ۱۴۰۵ به تمام مادران ایرانی تعلق می‌گیرد که نوزاد خود را به دنیا می‌آورند.

به گزارش مهر، وی افزود: از سوی دیگر طرح‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مادران و کودکان تا ۵ سال در قالب برنامه‌های حمایتی یسنا و تغذیه مضاعف کودکان نیز ادامه خواهد داشت.

اندایش توضیح داد: کارت امید مادر از ابتدای سال جدید (از اول فروردین ۱۴۰۵) به تمام مادران ایرانی که فرزند خود را در ایران به دنیا می‌آورند و شناسنامه ایرانی دارند اعطا می‌شود.

این مسئول دولتی تصریح کرد: در این طرح، به ازای هر کودک، ماهانه اعتباری به مبلغ ۲ میلیون تومان تا پایان ۲ سالگی کودک در بستر کالابرگ الکترونیکی به حساب متصل به کد ملی مادران مشمول، برای خرید سبد غذایی رایگان، پوشک و شیرخشک اختصاص می‌یابد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر رفاه در توضیح طرح‌های حمایتی دیگر از مادران دارای کودک زیر دو سال اظهار کرد: اختصاص سبد غذایی به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مادر باردار و دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال در قالب طرح یسنا از دیگر طرح‌های حمایتی وزارت رفاه از مادران و کودکان است.

اندایش عنوان کرد: وزارت رفاه در سال ۱۴۰۴ توانسته است با همکاری ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت نسبت به ارائه کمک هزینه سبد غذایی و پوشک بچه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مادر باردار و یا دارای کودک شیرخوار زیر ۲ سال در ۴ مرحله به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم (۱ تا ۳) و ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های درآمدی چهارم و پنجم (۴ و ۵) در بستر کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد.

همچنین برای کودکان زیر ۵ سالی که دچار سوءتغذیه هستند تا کنون در ۱۲ نوبت کمک هزینه تغذیه مضاعف در قالب کالابرگ اختصاص یافته است. این کودکان در دهک‌های اول تا پنجم (۱ تا ۵) در هر مرحله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در دهک‌های ششم و هفتم (۶ و ۷) در هر مرحله ۸۰۰ هزار تومان دریافت کردند.

طرح تغذیه مضاعف توانست ۴۲ درصد این کودکان را از سوءتغذیه نجات دهد.