تعداد شهدای دانشگاه به ۳۳ نفر رسید

جوان آنلاین: محمد علی دادگسترنیا دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار از افزایش تعداد شهدای دانشگاه به ۳۳ نفر خبر داد و اظهار کرد: اسامی این شهدا را تهیه کرده‌ایم و روزانه ضمن صحت‌سنجی آن را به‌روز رسانی می‌کنیم. تا این لحظه نرجس شیخ پورشیرازی، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی، شاهرخ مهدیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه ایلام، سید علی یوسفی، دانشجوی دانشگاه قم، دانش‌آموخته معارف اسلامی، الهیات و ارشاد، سامان خسروانی، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز کوهدشت، لرستان، سیاوش بیرانوند، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور واحد دره‌شهر، ایلام، محمدمهدی ازگلی، دانشجوی فیزیک دانشگاه تهران، محمدمهدی شریفی، دانشجوی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمدمهدی رضائی، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور مرکز همدان، عبدالرحمن فرحبخش، دانشجوی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد بوموسی، هرمزگان، اقبال تنهااحمدوندی، دانشجوی روانشناسی مرکز کامیاران، کرمانشاه، حسن عزیزی، دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور مرکز پاوه، کرمانشاه، شهیده سمیرا شریفی، دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد دیواندره کردستان در شمار شهدای دانشجو هستند.

دادگسترنیا افزود: همچنین سید جابر غفاری، دانشجوی دکتری ژئوفیزیک دانشگاه زنجان، محمدمهدی نجابت، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و فعال فرهنگی دانشگاه شیراز، مهدی ایوبی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان، جابر حسینیان، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان، مجتبی جباری، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی، محمد امینی زاده، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران شرق، هاشم رضایی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران شرق، مهدی رحمانی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران شرق / تهران غرب، امیر جعفری، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران شرق، مهدی آرویش، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان، میلاد مرادی چشمه کبودی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، سید مجید مرتضوی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان، اتابک نسیمی اصل، دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز، فردین مهدی‌پور، دانشجوی مقطع کارشناسی، داوود حاتمی، دانش‌آموخته و پژوهشگر پسادکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، سجاد شهبازی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق، حسین خیزاب، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق، علی خلیلی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق، امین بخشی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق، حسین بردستانی، دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر و سروش خزایی، فرزند مدیر گروه آمار و دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی از دیگر شهدای دانشگاه هستند.

دستیار رسانه‌ای وزیر علوم ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدای دانشگاه گفت: ما در حال مستندسازی این اسامی هستیم. در روز‌های اخیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی حقوقی این موضوع شده‌اند. همچنین بسیاری از اساتید حقوق در حال کار بر روی کمپین‌هایی بین‌المللی برای رساندن صدای این دانشجویان بی‌گناه به جهانیان هستند.