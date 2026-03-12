مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب باحضور در یکی از محلات تهران که هدف حملات تروریستی آمریکا - صهیونیستی قرار گرفته بود، از نزدیک در جریان امدادرسانی و آسیب‌های وارده به شهروندان قرار گرفت.

به گزارش مهر، محمد مخبر در این بازدید که صبح امروز (پنج شنبه) به منظور همدردی با خانواده‌های داغدار و بررسی میدانی خسارات انجام شد، ضمن گفت‌و‌گو با ساکنان واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده، در جریان مشکلات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

به گزارش مهر، محمد مخبر در این بازدید که صبح امروز (پنج شنبه) به منظور همدردی با خانواده‌های داغدار و بررسی میدانی خسارات انجام شد، ضمن گفت‌و‌گو با ساکنان واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده، در جریان مشکلات و دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت به بازماندگان شهدای این حملات تروریستی، از نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های مسئول به آسیب‌دیدگان و اولویت‌های مورد نیاز آنان مطلع شد.

مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب همچنین از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی و عوامل شهرداری تقدیر کرد و در جریان گزارش معاون خدمات شهرداری تهران از آخرین اقدامات صورت‌گرفته قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط مهندس داوود گودرزی، معاون خدمات شهرداری تهران، در پی این جنایت تروریستی، خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری وارد شده است.

به گفته وی، در حال حاضر عملیات امدادرسانی و آواربرداری در ۲۲۲ نقطه از مناطق هدف در حال انجام است. همچنین به منظور اسکان موقت آسیب‌دیدگان، یک هزار و ۳۰۰ نفر از شهروندان در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند.

گودرزی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به ایثارگری‌های پرسنل شهرداری، اعلام کرد که در جریان حملات موسوم به "جنگ رمضان"، متأسفانه ۵ نفر از کارکنان شهرداری به شهادت رسیده و ۷ نفر دیگر نیز مجروح و جانباز شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده گستردگی حملات به زیرساخت‌های شهری و غیرنظامیان است.

مخبر در پایان این بازدید، ضمن تأکید بر تسریع در روند جبران خسارات و بازسازی منازل مسکونی، بر لزوم پیگیری حقوقی این جنایت‌ها در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.