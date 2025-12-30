تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران به رغم تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه به دلیل برودت هوا، فعال هستند.

جوان آنلاین: روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فردا چهارشنبه و همچنین روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت تمام وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر تا ۱۹:۳۰ فعال هستند.

به گزارش ایسنا، همچنین در روز جمعه ۱۲ دی ماه و روز شنبه ۱۳ دی ماه همزمان با سالروز ولادت امام علی (ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعال خواهند بود.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، شهروندان می‌توانند جهت سهولت در انجام خرید روزانه خود با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد برای سفارش و دریافت محصولات و مایحتاج در مقابل در منزل اقدام کنند.