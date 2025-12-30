کد خبر: 1337503
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۹
جامعه » اخبار كلی

کلاهبرداری‌های میلیاردی فقط با یک رسید جعلی

کلاهبرداری‌های میلیاردی فقط با یک رسید جعلی دو جوان که با رسیدهای جعلی موبایل از فروشندگان کالاهای گرانقیمت در سایت دیوار کلاهبرداری می کردند، در حالی به دام افتادند که یکی از آن ها آخرین بار خودروی سواری یک زن را خریده بود!

جوان آنلاین: زنی سراسیمه خود را به نیروهای انتظامی رساند و از کلاهبرداری با شگرد نخ نمای رسیدهای جعلی خبرداد. او که بسیار نگران و مضطرب بود، به عوامل انتظامی گفت: خودروی سواری ام را در سایت دیوار به فروش گذاشتم . طولی نکشید که جوانی برای خرید با من تماس گرفت و بر سر قیمت آن توافق کردیم . وقتی او به محله قاسم آباد آمد، قرارشد یک میلیارد ریال آن را به حساب بانکی ام واریز کند و بقیه پول معامله را در روز تعویض پلاک بپردازد.

به گزارش روزنامه خراسان، این مالباخته ادامه داد: در همین حال خریدار شماره شبای بانکی مرا گرفت و با نشان دادن رسید وجه مرا مطمئن کرد که وجوه خرید را از طریق گوشی تلفن همراهش واریز کرده است ولی به دلیل اختلال در شبکه بانکی احتمال دارد چند دقیقه طول بکشد تا پول در حساب بانکی قراربگیرد!

او سپس سوار خودرو شد و از محل رفت؛ اما من هرچه انتظار کشیدم پولی به حسابم نیامد به همین دلیل وقتی به بانک رفتم تازه متوجه کلاهبرداری شدم و بعد هم از طریق ردزنی حساب بانکی فهمیدم که او در منطقه طبرسی شمالی اقامت دارد. با این اطلاعات بلافاصله گروهی از افسران دایره تجسس با نظارت مستقیم سرگرد احمد آبکه (رئیس کلانتری طبرسی شمالی)ماموریت یافتند تا ماجرای مذکور را زیر ذره بین تحقیقات ببرند. به همین خاطر گروه تخصصی انتظامی به سرپرستی ستوان پشتیبان(افسرپرونده)به رصدهای اطلاعاتی ادامه دادند و خیلی زود به مخفیگاه متهم به کلاهبرداری رسیدند.

آنان سپس با هماهنگی های قضایی، جوان سیاه پوش را در مخفیگاهش به دام انداختند و به مقر انتظامی انتقال دادند. این جوان که «ر-ن» نام دارد، در حالی به خریدهای گران‎قیمت با رسیدهای جعلی اعتراف کرد که بررسی های افسران تجسس کلانتری طبرسی شمالی نشان داد، در برخی از موارد نیز دوست این متهم با همان گوشی تلفن، اقدام به کلاهبرداری از طریق رسیدهای جعلی می کند.

در همین حال ۱۰تن از مالباختگان با تلاش نیروهای انتظامی شناسایی شدند که سرنخ هایی از آنان در گوشی تلفن جوان متهم باقی مانده بود.

این جوان متهم به کلاهبرداری های میلیاردی اعتراف کرد: وقتی در سایت دیوار پرسه می زدم و کالاهای گران‎قیمتی را می دیدم که برای فروش گذاشته اند، بلافاصله با فروشنده تماس می گرفتم و پس از معامله به او رسید جعلی نشان می دادم. تحقیقات بیشتر برای دستگیری همدستان دیگر متهم و شناسایی شاکیان احتمالی با دستورهای ویژه قضایی ادامه دارد.

برچسب ها: کلاهبرداری ، رسیدساز جعلی ، قوه قضاییه
