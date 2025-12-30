سردار معروفی: راهبرد دشمن انشقاق بین مردم و حاکمیت است

جوان آنلاین: مراسم تودیع و معارفه جانشین سازمان بسیج دانشجویی روز سهشنبه ۹ دیماه ساعت ۸ صبح در سالن بصیرت سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد. این مراسم با حضور سردار معروفی و هادی قاسمی همراه بود.
به گزارش فارس، سردار معروفی معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین در مراسم تودیع و معارفه جانشین رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: حاکمیت بر جسمها ارزشی ندارد. اگر ما بتوانیم بر قلبهای هم حاکم شویم، استحکام داریم. امام بر قلبها حاکم شد، رهبر انقلاب بر قلبها حاکم شد و حاج قاسم از قلبها ورود کرد.
وی افزود: دشمن ما حد یقف ندارد. واقعاً آنچه امام، حضرت آقا، ۲۰ سال یا ۱۸ سال پیش فرمودند، جز تسلیم شدن راهی ندارد.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اکنون راهبردی که بعد از جنگ اخیر در دستور کار قرار دارد، راهبرد انشقاق بین مردم و حاکمیت است. نقش ولایت در بحران هم بهخوبی نمایان شد.
سردار معروفی گفت: هرچه میگفتیم در جنگ ۸ ساله امام چه کرد، در این جنگ ۱۲ روزه همه فهمیدند امام چه کرد. وحدت و اتحاد مقدس با گرایش و نگاه سیاسی به وجود نمیآید، بلکه از طریق عبور از خود و تمرکز بر روی دشمن و اصول شکل میگیرد.
وی اظهار داشت: یعنی منافع اساسی ملت بزرگمان و کشورمان و اعتقاداتمان. تمرکز بر روی دشمن امروز، اصلی است که حاج قاسم فریاد میزد. تمرکز بر روی اصول باعث ایجاد وحدت و اتحاد میشود. ذیل وحدت، امنیت به وجود میآید و بازدارندگی ایجاد میشود.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین گفت: شما هیچگاه نمیتوانید اقتصاد را شکوفا کنید اگر امنیت نداشته باشید و نمیتوانید علم را شکوفا کنید بدون امنیت.
سردار معروفی تصریح کرد: قبل از انقلاب با هدایت امام و اطاعت از او، همه ملت در مبارزه شرکت کردند؛ سنی و شیعه، همه اقوام و گروههای سیاسی تحت امر امام در مقابل رژیم ایستادند و آن رژیم ظالم را سرنگون کردند.
وی افزود: ملت ایران نظام را تثبیت کرد؛ ۹۸ درصد ملت رأی دادند. بعد از آن، در کردستان، همه ملت ایران پارهتن خود را نگه داشتند و در کنار افراد مؤمن و نجیب ایستادند.
معاون هماهنگکننده سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: در جنگ ۸ ساله، همه ملت ایران سهیم بودند؛ شهید، مجروح و اسیر دادند و ۸ سال ایستادگی کردند و گوش به حرف امام داده و فرمان او را اطاعت کردند. بعد از جنگ، در جریان سازندگی و جریان هستهای، ملت ایستاد و در سالهای ۸۸ و ۹۶-۹۷، خط خود را جدا کرد.
سردار معروفی گفت: در سال ۹۸ که حاج قاسم شهید شد، ۲۵ میلیون نفر زیر پیکر مطهر شهید سلیمانی ضجه زدند. ملت ایران بعد از آن در سال ۱۴۰۱ در جنگ ترکیبی خط خود را جدا کرد و دست رد به سینه دشمن زد. همه سناریوهای دشمن خنثی شد و این ملت استثنایی و هوشمند با هر نگاهی از امامش اطاعت کرد؛ چه اعتقادی، چه انقلابی و چه ملی.
وی توضیح داد: این ملت تاریخساز است، ملت امام حسین و ملت شهادت است. ملت ایران به اقلیت خود نگاه نمیکند، بلکه به خدا و توکل خود بر او توجه دارد. این ملت بزرگ توکل به خدا دارد و از اهل بیت که مفسرین قرآن الهی هستند، استمداد میگیرد. این ملت بزرگ، ملت ماست.