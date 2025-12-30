فیاضی: باید مجلس خود در زمینه تعیین سهمیه مختص مددجویان نهاد‌های حمایتی ورود کند و تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال مددجویان از سوی مجلس در متن قانون بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود، زیرا تجربه امسال در سپردن اختیارات به بانک مرکزی و دولت تجربه‌ای ناموفق و شکست خورده بوده است

جوان آنلاین: یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی معتقد است باید مجلس خود در زمینه تعیین سهمیه مختص مددجویان نهاد‌های حمایتی ورود کند و تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال مددجویان از سوی مجلس در متن قانون بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود، زیرا تجربه امسال در سپردن اختیارات به بانک مرکزی و دولت تجربه‌ای ناموفق و شکست خورده بوده است.

در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مانند سنوات قبل تصویب شد دولت اقدام به اعطای وام اشتغال به متقاضیان کند. بخشی از وام اشتغال در اختیار نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی قرار می‌گیرد تا در قالب وام اشتغال به مددجویان اعطا شود.

این حساسیت همواره وجود دارد که وام اشتغال مددجویان در بخش‌های درستی به کار بیفتد و در نهایت به توانمندسازی آنها منجر شود. در همین راستا، کمیته امداد اتصال وام اشتغال مددجویان به طرح‌های پنل خورشیدی را در دستور کار قرار داده است.

این موضوع اهمیت زیادی دارد که نهاد‌های حمایتی به سرعت به اعتبارات وام اشتغال در هر سال دسترسی پیدا کنند تا بتوانند آنها را به موقع به دست مددجویان برسانند یا در بخش‌های مد نظر مانند پنل خورشیدی به کار بیندازند.

در سال جاری تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان به بانک مرکزی سپرده شد. اواسط سال تعیین سهمیه‌ها صورت گرفت و عملاً بخش زیادی از سال برای اعطای وام اشتغال به مددجویان از دست رفت.

از آنجایی که وام اشتغال مددجویان در زمینه پنل‌های خورشیدی به کار می‌افتد و قرار است مددجویان را به درآمد پایدار برساند، دسترسی سریع مددجویان به وام اشتغال و به کار انداختن آن در حوزه انرژی اهمیت بالایی دارد. بر همین اساس، انتظار می‌رود تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت در قانون بودجه صورت گیرد و این اقدام به بانک مرکزی سپرده نشود.

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با «جوان» در ارتباط با لزوم تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان در قانون بودجه تصریح کرد: از آنجایی که وام اشتغال مددجویان به خانواده‌های ضعیف تعلق می‌گیرد، دسترسی سریع آنها به مبالغ ضرورت دارد به ویژه با توجه به اینکه وام اشتغال مددجویان در بخش پنل‌های خورشیدی به کار می‌افتد، ضرورت تسریع در پرداخت این وام‌ها اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: تسهیلات حمایتی با هدف کمک به معیشت اقشار ضعیف و توانمندسازی آنها در قانون بودجه گنجانده می‌شود. از دولت انتظار می‌رود در راستای تسریع پرداخت وام اشتغال اهتمام جدی داشته باشد.

عضو کمیسیون قانون بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: اعطای وام اشتغال به مددجویان ازسوی نهاد‌های حمایتی یک اقدام درست در راستای کمک به معیشت اقشار ضعیف جامعه است. با توجه به اینکه در شرایط تورمی قرار داریم، لازم است اعتبارات به موقع به دست مددجویان برسد تا بتوانند از این ظرفیت قانونی برای توانمندسازی خودشان و دسترسی به درآمد پایدار استفاده کنند.

فیاضی گفت: همان طور که در قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده است، تسهیلات وام اشتغال مددجویان باید با شرایط مناسب در اختیار آنها قرار گیرد. بر این اساس، کاهش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال مددجویان از ۸۴ به ۶۰ ماه اقدام درستی نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نیاز است بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نسبت به پرداخت به موقع تسهیلات حمایتی به ویژه وقتی جامعه هدف مددجویان نهاد‌های حمایتی هستند، توجه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: اقدام کمیته امداد مبنی بر اتصال وام اشتغال مددجویان به طرح‌های پنل خورشیدی یک گام رو به جلو و تصمیم هوشمندانه به حساب می‌آید، زیرا به صورت همزمان در راستای رفع دو مشکل اساسی در کشور یعنی اشتغال و ناترازی انرژی گام برداشته می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: رفع مشکل بیکاری مددجویان به لحاظ افزایش توانمندسازی آنها و کاهش بار مالی دولت اهمیت دارد. وقتی مددجویان به درآمد پایداری می‌رسند، نیازی به کمک‌های دولتی ندارند و بار مالی دولت کاهش پیدا می‌کند.

فیاضی گفت: در شرایطی که جامعه با تحریم، تورم و کمبود منابع روبه‌روست، به اجرا گذاشتن سیاست‌های دقیقی مانند اتصال وام اشتغال مددجویان به طرح‌های پنل خورشیدی مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا از یک طرف مددجویان توانمند می‌شوند و نیازی به کمک‌های دولتی ندارند و از طرف دیگر در راستای رفع مشکل ناترازی انرژی گام برداشته می‌شود. تمامی این موارد به معنی کاهش بار مالی دولت است که در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: این موضوع مهمی است که زمینه برای بازپرداخت وام اشتغال مددجویان فراهم شود. وقتی وام اشتغال در بخش‌های مولد اقتصادی مانند پنل خورشیدی به کار می‌افتد، این امکان به وجود می‌آید که مددجو نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیلات اقدام کند، این به معنی زمینه‌سازی برای ادامه پرداخت وام اشتغال به دیگر متقاضیان است.

این نماینده مجلس در پایان گفت: باید مجلس خود در زمینه تعیین سهمیه مختص مددجویان نهاد‌های حمایتی ورود کند و تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال مددجویان از سوی مجلس در متن قانون بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود، زیرا تجربه امسال در سپردن اختیارات به بانک مرکزی و دولت تجربه‌ای ناموفق و شکست خورده بوده است.