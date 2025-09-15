روزنامه اسرائیلی در گزارشی محرمانه فاش کرد که مقامات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ اخیر با ایران به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران بوده‌اند، اما شکست خوردند.

جوان آنلاین: منابع اسرائیلی با انتشار بخش‌هایی از صورت‌جلسات محرمانه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی، ابعاد تازه‌ای از پشت پرده جنگ ۱۲ روزه این رژیم علیه ایران را فاش کرده‌اند؛ نشست‌هایی که نشان می‌دهد چگونه مقامات تل‌آویو با هراس از قدرت روزافزون ایران، دست به طرح‌هایی برای ترور، حملات وسیع به زیرساخت‌های غیرنظامی و حتی تلاش برای ایجاد شورش داخلی زدند، اما در نهایت بسیاری از این اهداف محقق نشد و نتیجه‌ای جز انسجام بیشتر جامعه ایرانی به همراه نداشت.

به گزارش ایسنا، بنا بر این اسنادی که توسط شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر شده، در تاریخ ۱۲ ژوئن و تنها یک روز پیش از آغاز حمله هوایی این رژیم به ایران، نشست فوق‌محرمانه‌ای در پناهگاهی در تپه‌های غرب بیت‌المقدس برگزار شد.

در این جلسه، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در آغاز اظهارات خود، برای توجیه تصمیم این رژیم برای آغاز جنگی غیرقانونی علیه ایران، مدعی شد: «ما در یک لحظه تاریخی با تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار داریم. اگر اکنون متوقفشان نکنیم، در چند سال آینده ایران به ده‌ها هزار کیلوگرم مواد منفجره هسته‌ای دست می‌یابد. آنها هم‌اکنون مواد کافی برای هشت یا ۹ بمب را غنی‌سازی کرده‌اند و بر روی تسلیحاتی کردن آن کار می‌کنند. اگر دست روی دست بگذاریم، دیگر جایی برای ما نخواهد بود. باید ضربه بزرگی به مراکز فرماندهی و دانشمندان ارشد بزنیم.»

نتانیاهو در عین حال اذعان کرد: «ایران در حال نزدیک شدن به دومین قدرت در حوزه موشک‌های بالستیک است. پس از نابودی برخی از تأسیسات و ترور دانشمندان آنها، مذاکره با ایران در فضایی تازه برگزار خواهد شد.»

نیاز اسرائیل به آمریکا برای جنگ با ایران

تایمز اسرائیل که بخش‌هایی از این گزارش را منتشر کرده، نوشته یک مقام ارشد نظامی حاضر در جلسه توضیح داد که اهداف اصلی عملیات شامل تخریب تأسیسات نطنز، هدف قرار دادن مسئولان برنامه هسته‌ای ایران و حمله به مراکز تبدیل اورانیوم به فلز بمب بوده است. او افزود: «در تهران، اهداف متنوعی را خواهیم زد، چون این شهر نقطه تمرکز ایران است، اما باید بدانید که فردو فقط زمانی نابود می‌شود که آمریکا وارد عمل شود. تنها ایالات متحده بمب‌های سنگرشکن دارد که می‌تواند این مرکز را هدف قرار دهد.»

این مقام هشدار داد که حتی پس از حملات، ایران همچنان بخشی از مواد غنی‌شده را حفظ خواهد کرد و در همان روز‌های نخست، صد‌ها موشک می‌تواند به سمت اسرائیل شلیک شود. او در عین حال تأکید کرد که در نهایت این جنگ «نیازمند یک راه‌حل دیپلماتیک» است که به گزارش تایمز اسرائیل، این اظهارات اعترافی آشکار به بن‌بست نظامی رژیم صهیونیستی دربرابر ایران است.

طرح‌های اسرائیل برای «بی‌ثبات‌سازی» ایران

طبق گزارش تایمز اسرائیل، رژیم صهیونیستی طرحی چندین ساله برای جنگ با ایران آماده کرده بود. به‌طوری‌که یک مقام اطلاعاتی ناشناس در این نشست گفت: «عملیات غافلگیرکننده‌ای علیه ایران داریم که سال‌ها برایشان آماده شدیم. بخشی علیه موشک‌های زمین به زمین و بخشی برای بی‌ثبات کردن ایران است.»

حتی «رونن بار» رئیس شاباک، سناریوی آشوب میان اعراب و یهودیان در داخل ایران را مطرح کرد. اما به اذعان نشریه اسرائیلی، برخلاف این نقشه‌ها، حملات رژیم صهیونیستی نه تنها نتوانست جامعه ایران را متزلزل کند، بلکه انسجام داخلی و حمایت مردم از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز خارجی را تقویت کرد.

فشار برای دخالت مستقیم آمریکا

پس از شروع جنگ و پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی، در نشست دوم که ۱۳ ژوئن برگزار شد، وزرای اسرائیلی بر «ضرورت جلب حمایت مستقیم آمریکا» تمرکز کردند. به‌طوری‌که «ران درمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی در این نشست گفت که نتانیاهو در گفت‌وگوی تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا کوشیده است او را برای اعزام هواپیما‌های سوخت‌رسان و حتی حمله مستقیم به فردو تحت فشار بگذارد.

به اذعان درمر، ترامپ «منتظر لحظه مناسب برای حمله به ایران» بود.

«یسرائیل کاتص» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در این جلسه ادعا کرد که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا قول ارسال هواپیما‌های سوخت‌رسان را داده است؛ هواپیما‌هایی که با تأخیر چند روزه رسیدند. او افزود: «اهمیت هدف قرار دادن فردو را برایشان توضیح دادم.»

ایجاد «شورش جمعی»

بخش دیگری از این اسناد نشان می‌دهد که هدف واقعی جنگ علیه ایران، فراتر از حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی بوده است. «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی گستاخانه گفت: «باید همچنان به دنبال ترور رهبر (ایران) باشیم.»

در نشست دیگری، نتانیاهو تأکید کرد که «با وجود اینکه هدف اصلی، حمله به فردو و ایجاد وحشت گسترده در ایران است، باید ذخایر سوخت در تهران را به آتش کشید، مقامات را ترور کرد. باید همه محله‌های ایران و مناطق آن را تخلیه و این کشور را بی‌ثبات کنیم.»

طبق گزارش نشریه اسرائیلی، او گفت: «اگر محله‌ها تخلیه شوند، این یک پیروزی است.»

گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی که با استفاده از اسناد محرمانه نگاشته شده است، نشان می‌دهد که برخلاف ادعا‌های مقامات رژیم صهیونیستی، اسرائیل آشکارا به دنبال هدف قرار دادن غیرنظامیان و ایجاد هراس و شورش عمومی در ایران بود؛ اقدامی که مصداق بارز جنایت جنگی است.

بنا بر این گزارش، برخی وزرای اسرائیلی همچنین خواهان حمله فوری به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران مانند پالایشگاه‌ها بودند.

در همین راستا، کاتص، همسو با نتانیاهو استدلال کرد: «جابجایی مردم عملی و نمادین است. باید زیرساخت‌های ملی غیرنظامی را هدف بگیریم تا ایران تضعیف شود.».

اما به ادعای رسانه عبری، اظهارات کاتص با مخالفت درمر رو‌به‌رو شد. به‌طوریکه وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاسخ به کاتص گفت: «اگر همین حالا زیرساخت‌های غیرنظامی را بزنیم، ممکن است جنگ قبل از دستیابی به اهداف اصلی، از جمله حمله به فردو، پایان یابد.»

ایران مقاوم‌تر شد

با وجود حملات اسرائیل و تلاش گسترده این رژیم برای ایجاد شورش در ایران و بی‌ثبات سازی کشور، گزارش تایمز اسرائیل تأکید می‌کند که ایران با شلیک صد‌ها موشک و پهپاد به سرزمین‌های اشغالی واکنش نشان داد و خسارات قابل توجهی وارد کرد، در عین حال، برخلاف انتظار تل‌آویو، هیچ شورش داخلی در ایران رخ نداد و مردم بیش از پیش در برابر تجاوز خارجی متحد شدند.

نتانیاهو که در جلسات خصوصی وعده «پیروزی بزرگ» داده بود، در روز چهارم جنگ با اعتراض برخی مقامات امنیتی روبه‌رو شد که خواستار پایان جنگ بودند. او، اما با عصبانیت پاسخ داد: «درباره پایان جنگ صحبت نکنید. هنوز تمام نشده است. باید تا دستیابی به اهداف ادامه دهیم.».

اما واقعیت میدانی چیز دیگری بود. تایمز اسرائیل نوشت: «اسرائیل نتوانست فردو را نابود کند، طرح‌های ترور ناکام ماند، طرح ایجاد شورش و حتی فرار جمعی در تهران با شکست کامل مواجه شد.»

نشریه اسرائیلی در پایان نوشت: «ایران با پرتاب بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و حدود ۱۱۰۰ پهپاد به سمت اسرائیل، به حملات اسرائیل پاسخ داد. به گفته مقامات بهداشتی و بیمارستان‌ها، این حملات منجر به کشته شدن ۳۱ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر در اسرائیل شد. این حملات منجر به خسارت به بیش از ۲۳۰۰ سازه و آوارگی بیش از ۱۳ هزار اسرائیلی شد.»