جوان آنلاین: مسابقات ۲ وزن پایانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در شهر زاگرب کرواسی در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان، تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۱۳ بر صفر اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان را از پیش‌رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ریل وودس از آمریکا را شکست داد و راهی یک‌چهارم شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ سوجیت از هند را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. وی در این مرحله با پیمان بیابانی کشتی‌گیر ایرانی الاصل از کانادا مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذپیرا در دور نخست با نتیجه ۲ بر ۲ مقابل گانخویاگ گانباتار از مغولستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ احمد ماگامایف از بلغارستان را از پیش‌رو برداشت و به یک‌چهارم راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. آذر پیرا در این مرحله باید با احمد تاجدینوف از بحرین مبارزه کند.