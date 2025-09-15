«قصه شهر ایران»؛ روایت هنری نبرد ۱۲ روزه

رویداد ملی «قصه شهر ایران» با شعار «ایده‌هایت را محصول کن!» سوم و چهارم مهرماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود؛ رویدادی که با محور «روایتی از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی» طراحی شده و در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک، فرصتی برای ایده‌پردازی، تولید و همرسانی میان طراحان و تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

جوان آنلاین: رویداد «قصه شهر ایران» با محوریت روایتی هنری از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، در روز‌های سوم و چهارم مهرماه سال جاری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

این برنامه در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک برگزار می‌شود و محلی برای ایده‌پردازی و طراحی محصول به‌صورت تیمی است. یکی از ویژگی‌های مهم این رویداد، همرسانی طراحان گرافیک و تولیدکنندگان با اجرای زنجیره «ایده تا محصول» خواهد بود تا از دل خلاقیت و هنر، مسیر تبدیل ایده به کالای واقعی فراهم شود.

برنامه‌های رویداد شامل گفت‌و‌گو‌های تخصصی با اساتید و سخنرانان برجسته هنری، جلسات منتورینگ با استادان هنر ایرانی، پنل تخصصی فعالان حوزه تولید کالای طرح‌محور و فرصت‌های شبکه‌سازی میان طراحان، گرافیست‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان است. همچنین امکان عقد قرارداد برای تولید محصولات منتخب و اهدای جایزه نقدی به تیم برتر در نظر گرفته شده است.

مهلت ثبت‌نام در این رویداد تا ۲۷ شهریورماه است و علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۰۵۹۴۸۷۴۱ تماس گرفته یا از طریق آی‌دی @chikadee اقدام کنند.