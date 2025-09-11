محافل عبری: شکست عملیات ترور اسرائیل در دوحه عواقب سنگینی دارد/ حماس تسلیم نخواهد شد

جوان آنلاین: ساعاتی بعد از ترور نافرجام رهبران حماس در دوحه، پایتخت قطر در حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، موجی از انتقادات شدید در محافل این رژیم علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر و کابینه او به راه افتاد.
به گزارش تسنیم، سیاستمداران و تحلیلگران صهیونیست، نتانیاهو را مسئول پیامدهای مستقیم این حمله تروریستی و روند مذاکرات تبادل اسرا و سرنوشت اسرای اسرائیلی دانستند.
ناظران و تحلیلگران صهیونیست گفتند که هدف قرار دادن رهبران حماس موازنه قدرت را تغییر نخواهد داد و این جنبش را به تسلیم و پذیرش توافق تبادل اسرا طبق شرایط اسرائیل مجبور نخواهد کرد. همچنین نافرجام ماندن عملیات ترور، بدبینی را نسبت به سرویسهای امنیتی اسرائیل افزایش خواهد داد و بحرانهای منطقهای و بین المللی اسرائیل را گسترش میدهد.
عاموس هرئیل، تحلیلگر نظامی برجسته صهیونیست در روزنامه عبری هاآرتص، در مورد هزینههای دیپلماتیکی که رژیم صهیونیستی بعد از این حمله تروریستی در خاک قطر باید بپردازد گفت: اسرائیل مدتهاست که روی همه داراییهای خود در جنگ علیه حماس و شاید به طور کلی منطقه شرطبندی میکند و حمله اخیر در قطر به طور قابل توجهی، ریسک را افزایش داد.
وی افزود: نزدیکان نتانیاهو این حمله را یک دستاورد بزرگ نه تنها از نظر نظامی و اطلاعاتی، بلکه از نظر راهبردی نیز توصیف کردند؛ و مدعی شدند که اسرائیل را به پیروزی نزدیکتر میکند. اما واقعیت آن است که باید در این ارزیابیها محتاطانهتر عمل کرد؛ به ویژه در مورد تاثیر حمله به قطر بر سرنوشت اسرای اسرائیلی و هزینه دیپلماتیکی که کابینه نتانیاهو خواهد پرداخت.
عاموس هرئیل گفت که اسرائیل قبلاً به اهدافی در خارج، از جمله یمن و ایران حمله کرده بود، اما انجام حمله در داخل خاک قطر با توجه به پیچیدگی روابط با دوحه، گامی متفاوت و بسیار خطرناکتر است. این عملیات ممکن است حماس را تحت فشار قرار دهد، اما تضمینی برای شکستن روحیه رهبری آن نیست.
رونن براگمن، تحلیلگر صهیونیست در روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت با اشاره به فضای بدبینی حاکم بر سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل بعد از شکست حمله تروریستی به رهبران حماس در دوحه گفت که شکست این عملیات، موجب سردرگمی اسرائیل در سطح بینالمللی شده و تردیدهایی در مورد موفقیت حملات بعدی اسرائیل در اصابت به اهداف تعیین شده ایجاد میکند.
این کارشناس صهیونیست اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش اسرائیل، شاباک و سرویس اطلاعات نظامی، نسبت به نتیجه این عملیات خوشبین بودند؛ به ویژه از آنجایی که در جریان جلسه رهبران حماس انجام شد و نشانههایی وجود داشت که ساختمان مورد هدف آسیب قابل توجهی دیده است، اما مشخص شد که عملیات شکست خورده است.
وی تصریح کرد: شکست این عملیات فشارهای داخلی بر اسرائیل را تشدید میکند و سرویسهای امنیتی را در موقعیت دشواری مقابل آمریکا و کشورهای عربی قرار میدهد و نیز چالشهای قابل توجهی را در هدف قرار دادن رهبران حماس در خارج ایجاد میکند.