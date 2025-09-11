سرقت بعد از آزادی از زندان

جوان آنلاین: سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: در پی وقوع سرقت‌های متعدد در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۳ گاندی، تیم عملیات کلانتری شناسایی سارقان این سرقت‌ها را در دستور کار قرار داد.

به گزارش تسنیم، سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: تیم عملیات با بازبینی دوربین‌های مدار بسته محل سرقت و اقدامات فنی پلیسی هویت سارق را شناسایی و مشخص گردید سارق به تازگی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده و پس از چند روز مجدداً مرتکب سرقت شده بود با هماهنگی دستگاه قضائی طی یک عملیات پلیسی این سارق در مخفیگاه خود دستگیر شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: این سارق سابقه دار به ۲۰ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو معترف شد که ۵ نفر از شکات را شناسایی و شناسایی شکات دیگر در دستور کار قرار دارد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: خودرو‌های خود را در محل‌های امن و مجهز به دوربین مدار بسته پارک نموده و با استفاده از لوازم ضد سرقت امنیت خودرو‌های خود را تقویت کنند.