مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حاشیه نمایشگاه گردشگری گوانجو از مرکز صادرات و واردات بازدید و فرصت‌های همکاری در حوزه خودرو‌های گردشگری را بررسی کرد.

جوان آنلاین: به نقل از کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، محمدحسین صوفی مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با اشاره به جایگاه کانون در برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: ما در حوزه گردشگری به دنبال نقش‌آفرینی مؤثر هستیم و تلاش می‌کنیم با پذیرش مسئولیت‌های جدید، از جمله واردات خودرو‌های کاربردی و باکیفیت گردشگری، ضمن پر کردن خلأ‌های موجود، بازوی اجرایی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشیم.

به گزارش مهر، مرکز صادرات و واردات گوانجو به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تأمین خودرو برای بازار‌های جهانی از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه شناخته می‌شود.

در جریان این بازدید، امکان انتخاب خودرو‌های متناسب با نیاز‌های گردشگری ایران و ایجاد تغییرات بر اساس شرایط فرهنگی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران این مرکز نیز ضمن اعلام آمادگی، تأکید کردند که در صورت ثبت سفارش از سوی ایران، صادرات محدود خودرو‌های گردشگری برای امتحان و ارزیابی بازار ایران فراهم خواهد شد.

همچنین مقرر شد این موضوع با ارائه یک طرح پیشنهادی رسمی از سوی طرف چینی پیگیری شود.

در ادامه، مدیرعامل کانون از مدیران مرکز گوانجو دعوت کرد تا با حضور در نمایشگاه‌های گردشگری، کمپر و کاروان ایران، فرصت‌های جدید همکاری‌های دوجانبه را در آینده نزدیک فراهم سازند.