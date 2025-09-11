شکایت علیه یک نظامی صهیونیست در آلمان

جوان آنلاین: وکلای متخصص در حوزه حقوق بشر شکایتی حقوقی را علیه یک سرباز صهیونیست دارای تابعیت آلمانی به دادستانی فدرال آلمان تقدیم کردند.

به گزارش ایسنا، طیق گزارش عرب ژورنال، این نظامی ۲۵ ساله، که در شهر مونیخ متولد و بزرگ شده و تا مدت کوتاهی پیش اقامت ثبت‌شده در آلمان داشته، مظنون به مشارکت در حملات علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه است.

مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر به همراه سه سازمان حقوق بشری فلسطینی اعلام کردند که این شکایت کیفری ۱۳۰ صفحه‌ای حاوی شواهد مستند، تحقیقات میدانی و فایل‌های صوتی و تصویری است. بر اساس این مدارک، متهم از اعضای واحد موسوم به «یگان اشباح» در گردان ۲۰۲ چتربازان ارتش رژیم اشغالگر بوده که دست‌کم در بخشی از عملیات اخیر، عامدانه غیرنظامیان فلسطینی را هدف قرار داده‌اند.

این پرونده بر اساس قوانین صلاحیت جهانی آلمان مطرح شده است؛ قوانینی که اجازه می‌دهند متهمان جرایم بین‌المللی در صورت داشتن تابعیت آلمانی یا تولد در خاک آلمان مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.

پیش‌تر نیز در ابتدای سال جاری، رسانه‌های صهیونیستی گزارش داده بودند که سازمان‌های حامی فلسطین بیش از ۵۰ شکایت در دادگاه‌های مختلف جهان علیه نظامیان ارتش صهیونیستی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه ثبت کرده‌اند.