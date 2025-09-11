کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیاردی با ۱۳۳ فقره ثبت سفارش در مازندران

جوان آنلاین: سرهنگ داود صفاری‌زاده رئیس پلیس فتا مازندران اظهار داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان تنکابن مبنی بر عدم تحویل کالای خریداری‌شده از سایتی با نام «پویا موبایل»، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم بدون ارسال کالا و یا عودت وجوه دریافتی، تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان در قالب ۱۳۳ فقره سفارش دریافت کرده است.

رئیس پلیس فتای مازندران ادامه داد: با اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهم شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. از وی یک دستگاه گوشی تلفن همراه کشف و ضبط شد.

صفاری‌زاده خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌ها به بزه ارتکابی اقرار و اعلام کرد از حدود شش ماه قبل سایت جعلی pooyamobile.ir را راه‌اندازی کرده و درگاه پرداخت را به نام همسر و حساب بانکی برادر ناتنی خود متصل کرده است.

به گفته وی، تاکنون ۱۹ نفر از مالباختگان به صورت حضوری به پلیس فتا تنکابن مراجعه کرده‌اند و تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد متضرر همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتای مازندران با هشدار نسبت به خرید از سایت‌های فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، از شهروندان خواست برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، صرفاً از درگاه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی معتبر خرید کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir گزارش دهند.