جوان آنلاین: در راستای گسترش تعاملات با سایر نیرو‌های دریایی و برقراری ارتباط سازنده با نمایندگان کشور‌های دریایی عضو پیمان بریکس، به‌ویژه کشور‌های دریایی حوزه گروه بریکس، اولین جلسه هماهنگی آن با حضور نمایندگانی از نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این رزمایش با هدایت نیروی دریایی چین در حال برنامه ریزی و اجراست که مجموعه‌ای از کشور‌های عضو بریکس با هدف همکاری بیشتر در حفظ صلح در دریا‌ها حضور خواهند داشت. در این جلسه اعضا توافق کردند تاریخ رزمایش در اواخر سال جاری میلادی در حوالی بندر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی باشد.

در جلسه هماهنگی این رزمایش فرماندهانی از کشور میزبان آفریقای جنوبی، چین به‌عنوان کشور هدایت‌کننده، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کشور‌های اندونزی و اتیوپی به عنوان عضو ناظر حضور داشتند.