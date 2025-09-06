کد خبر: 1316451
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

بازیگر فرانسوی به برنامه جدید شکستن محاصره غیرقانونی غزه پیوست

بازیگر فرانسوی به برنامه جدید شکستن محاصره غیرقانونی غزه پیوست آدل هنل به ناوگان جدیدی که برای شکستن محاصره غیرقانونی غزه به راه افتاده است، پیوست. 

جوان آنلاین: به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آدل هنل، بازیگر فرانسوی روز جمعه اعلام کرد با ناوگان جهانی «صمود» از تونس به نوار غزه خواهد رفت تا برای فلسطینی‌ها در این سرزمین محاصره شده نشانه‌ای باشد از اینکه انسانیت هنوز وجود دارد. این بازیگر و فعال به خبرگزاری فرانسه گفت: در این لحظه دراماتیک تاریخ، تصمیم گرفتم سوار یکی از قایق‌های مأموریت بشردوستانه ناوگان جهانی صمود شوم. قرار است کاروان تونسی روز یک‌شنبه حرکت کند. ابتدا روز پنج‌شنبه برای این برنامه در نظر گرفته شده بود، اما حرکت کاروان به دلیل شرایط آب و هوایی و تأخیر شروع حرکت ناوگان از بارسلونا به تعویق افتاد. قرار است فعالان تونسی از طریق دریا به این ناوگان بپیوندند. آدل هانل گفت: هدف ما رساندن غذا و دارو به مردم غزه است که در چنگ قحطی عمدی که توسط دولت اسرائیل ایجاد شده، گرفتار شده‌اند. این بازیگر که اکنون در تونس است و در دو روز تمرین برای آماده شدن برای این عملیات شرکت کرده با فیلم «پرتره یک بانو در آتش» به شهرت رسیده است. وی که اولین کار خود را به عنوان کارگردان در ماه اکتبر به نمایش گذاشت با ترک مراسم چهل و پنجمین دوره جوایز سزار در سال ۲۰۲۰ با خشم از انتخاب رومن پولانسکی به عنوان رئیس افتخاری، نامی برای خود دست و پا کرد. او دو سال پیش اعلام کرد از بازیگری در سینما کناره‌گیری می‌کند، زیرا دیگر نمی‌خواهد بخشی از آن باشد. هنل گفت که صنعت سینما از «جهان سرمایه‌داری، مردسالار، نژادپرست و جنسیت‌زده از نابرابری ساختاری» دفاع می‌کند. وی پس از آن تنها بر تئاتر تمرکز کرده است. 

تلاش برای باز کردن یک کریدور بشردوستانه

این بازیگر گفت: ما با تمایل به اقدام مسالمت‌آمیز برای باز کردن یک کریدور بشردوستانه و شکستن محاصره غیرقانونی اعمال شده توسط دولت اسرائیل بر غزه متحد شده‌ایم. فعالانی از ده‌ها کشور در قایق‌های این ناوگان حضور دارند که گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیست سوئدی و همچنین سیاستمداران و چهره‌های اروپایی از جمله آنها هستند. نوه نلسون ماندلا، ماندلا ماندلا هم عصر جمعه به این ناوگان پیوست. انتظار می‌رود بیش از ۱۰۰ نفر سوار این قایق‌ها شوند. کشتی‌های ناوگان جهانی «صمود» (به معنای «مقاومت» در زبان عربی) قرار است اواسط سپتامبر برای تحویل کمک‌های بشردوستانه به غزه برسند. چنین تلاشی پیش از این دو بار در ماه‌های ژوئن و ژوئیه توسط اسرائیل متوقف شده بود. نوار غزه، صحنه جنگی ویرانگر علیه مردم است و سازمان ملل متحد در ماه آگوست وضعیت قحطی در غزه را اعلام کرد و هشدار داد که ۵۰۰ هزار نفر در وضعیت فاجعه‌باری قرار دارند. آدل هنل برای فیلم‌های «نیلوفر‌های آبی» (۲۰۰۷) و «خانه بردباری» (۲۰۱۱)، دو بار نامزد جایزه سزار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد و با بازی در فیلم «سوزان» این جایزه را در سال ۲۰۱۴ از آن خود کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرانسه ، غزه ، محاصره ، فرهنگی ، سینما
