مدنی زاده: سرمایه‌گذاری و سود آن در مناطق آزاد ارزی می‌شود

مدنی زاده: سرمایه‌گذاری و سود آن در مناطق آزاد ارزی می‌شود وزیر اقتصاد با اشاره به تهیه برنامه جامع اصلاح حکمرانی مناطق آزاد گفت: در نظر داریم تا با ارزی کردن سرمایه‌گذاری‌ها و سود سرمایه گذاری در مناطق آزاد، این مناطق را از بخش ریالی منفک کنیم.

جوان آنلاین: سید علی مدنی‌زاده شامگاه شنبه در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که با حضور سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و فعالان اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا اقتصاد دولتی موفق نبوده است؛ وقتی بخواهید از اقتصاد بسته خارج شوید چاره‌ای جز آزادسازی قیمت‌ها ندارید.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به اینکه تجربه بسیاری از کشور ها- از آزادسازی ها، این بوده که تولید نابود شده و کشور‌ها واردات محور شدند و تورم بالایی ایحاد شد، افزود: برخی کشور‌ها دو دهه و بخشی مانند برزیل سه دهه و برخی مانند آرژانتین ۵ دهه دچار تورم‌های بالا بودند و به تناوب سیاست‌های اقتصادی دولتگرا و آزادمحور را جابجا می‌کردند.

وی با اشاره به شکست اجماع واشنگتنی، ادامه داد: کشور چین نمونه موفقی را در این زمینه ارائه کرد و از مکانیزم مناطق آزاد به گونه بهره برد تا از شاک تراپی رهایی یابد و نشان داد می‌توان مسیر دیگری را رفت.

وزیر اقتصاد بیان کرد: چین این تجربه را به دنیا عرضه کرد که می‌توان به سمت آزادسازی رفت ولی تورم بالا را نداشت؛ آنها از مکانیزم مناطق آزاد توانستند برخی کشور‌ها به سمت رقابت آزاد اقتصادی بروند در این مناطق دیگر یارانه نبود خیری از مالیات سنگین یا مداخلات دولتی نبود بازار کار بسیار منعطف بود و از طرفی هم امکان تردد آزاد کالا و نیروی انسانی نبود تمرکز بر صادرات محوری بود و قواعد اداره مناطق آزاد تفاوت داشت.

مدنی زاده ادامه داد: قوانین در سرزمین‌های اصلی کماکان مانند قبل است، اما در مناطق آزاد قواعد جدیدی بنا نهاده شد و به تدریج ناطق آزاد رشد کردند و از این مسیر، کیک اقتصاد به سمت مناطق آزاد می‌رفت مردم هم تمایل داشتند به این مناطق بروند، چون رفاه در این مناطق بود به تدریج حوزه مناطق آزاد را افزایش دادند و آرام آرام کل کشور را گرفت و دچار تورم‌های طولانی و سنگین نشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد:، چون مناطق آزاد قواعد متفاوتی دارد می‌تواند سریعتر رشد کند، اما در کشور ما این اتفاق نیفتاد، چون با تغییر مستمر مناطق آزاد از آنچه باید بود فاصله گرفت و بدون برنامه سراغ رشد مناطق آزاد رفتیم، اما دنبال تغییر این ریل هستیم طرح تحول مناطق آزاد تهیه شده دنبال آن هستیم تا مناطق آزاد ماموریت گرا و تخصصی شود بحث ثبات قوانین و آزادی واقعی اقتصاد در این مناطق با استفاده از لایحه‌ای که تشکیل شده را دنبال می‌کنیم.

پیگیری بسته‌های سرمایه گذاری بی نام در مناطق آزاد

وی با بیان اینکه الان حکمرانی واحد و یکپارچه در مناطق آزاد از بین رفته است، گفت: مواردی که به طور خاص در وزارت اقتصاد و شورای عالی مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دنبال کشور شامل بسته‌های سرمایه‌گذاری بی نام است که قانون اجازه آن را داده و در حال اجراست ستاد توسعه مناطق آزاد را برای مناطق اصلی آغاز کرده و به تدریج به سایر مناطق تعمیم میدهیم برای هر منطقه یک توسعه دهنده در نظر می‌گیریم تا پروژه‌ها به ثمر بنشیند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تلاش می‌کنیم سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق آزاد به صورت ارزی و با سود ارزی باشد تا از ریال منفک شو؛ تامین مالی ارزی و بانک آفشور را پیگیری می‌کنیم؛ موضوع گمرک و مالیات مناطق آزاد در این لایحه اصلاح می‌شود استفاده از ظرفیت هیأت مقررات زدایی برای حذف موانع بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.

مدنی زاده ادامه داد: از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده می‌کنیم و در مقابل از مولدسازی اراضی برای هزینه‌های عمرانی بهره می‌بریم و تامین مالی می‌کنیم و یک بازی برد - برد بین دولت و بخش خصوصی شما میگیرد برای موارد تولیدی هم سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس شاخص‌های مربوطه خواهد بود. مُصر هستیم در بازه موجود تا پایان دولت اقدامات خوبی در توسعه مناطق آزاد رقم بزنیم.

