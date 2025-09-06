در جهانی که حقیقت قربانی روایتهای مهندسیشده است، رسانه، فراتر از ابزار اطلاعرسانی میداندار نبردی استراتژیک است. امروز، امت اسلامی در برابر ابرامپراتوری رسانهای غربی- صهیونی قرار دارد، امپراتوریای که با تمام توان، وحدت مسلمانان را نشانه گرفته و تفرقه را بهعنوان سلاحی مرگبار به کار بسته است. در این نبرد نابرابر، رسانههای انقلابی جهان اسلام نهتنها باید زنده بمانند، بلکه باید روایتساز وحدت، مقاومت و بیداری باشند:
ائتلاف رسانهای غربی- صهیونی با بهرهگیری از شبکههای جهانی، پلتفرمهای دیجیتال و اتاقهای فکر، در حال بازتعریف مفاهیم کلیدی، چون آزادی، تروریسم، مقاومت و حتی انسانیت است. در این میدان، غزه از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به روایت تبدیل است، روایتی که اگر توسط رسانههای انقلابی بازخوانی نشود، در هیاهوی دروغهای حرفهای دفن خواهد شد.
رسانههای اسلامی، با وجود انگیزههای انقلابی، از ضعفهای ساختاری: «نبود شبکهسازی»، «فقدان زبان مشترک»، «وابستگی به بودجههای دولتی» و «ناتوانی در تولید محتوای رقابتی» رنج میبرند. این رسانهها اغلب واکنشی، تکصدایی و فاقد راهبرد بلندمدت هستند. در حالیکه دشمن برخلاف ما با احساسات مقطعی وارد میدان میشویم، با نقشه عمل میکند.
رسانه انقلابی باید فراتر از خبر، به خلق معنا بپردازد. رسالت آن، نه صرفاً بازتاب واقعیت، بلکه ساختن افق است و در این مسیر، حداقل سه مأموریت حیاتی دارد:
- بازسازی هویت امت اسلامی از طریق روایتهای مشترک و الهامبخش - خنثیسازی تفرقهافکنی دشمن با برجستهسازی نقاط اتصال مذاهب، اقوام و ملتها - تقویت محور مقاومت با روایتسازی از پیروزیها، ایستادگیها و مظلومیتها برای عبور از وضعیت جزیرهای و رسیدن به یک جبهه رسانهای منسجم، پیشنهاد میشود: - تشکیل کنسرسیوم رسانهای جهان اسلام با محوریت وحدت و مقاومت - تولید محتوای چندزبانه و چندرسانهای برای مخاطبان جهانی - آموزش خبرنگاران و تحلیلگران با رویکرد وحدتمحور - ایجاد بانک روایتهای وحدتساز از تاریخ، قرآن، نهجالبلاغه و تجربه مقاومت - استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و پلتفرمهای تعاملی برای روایتسازی مؤثر.
جمهوری اسلامی ایران، با برخورداری از تجربه رسانهای انقلابی، ظرفیت راهبری این تحول را دارد. شبکههایی، چون پرستیوی، العالم و المیادین میتوانند بهعنوان هستههای اولیه کنسرسیوم رسانهای وحدت عمل کنند. ایران باید از نقش صرفاً تولیدکننده محتوا، به معمار گفتمان رسانهای امت اسلامی ارتقا یابد. در عصر جنگ روایتها، وحدت جهان اسلام بدون رسانه، ناممکن و رویاپردازی است. در راستای عملی ساختن وحدت، رسانههای انقلابی جهان اسلام باید از حالت تدافعی خارج شوند و به کنشگران فعال در میدان وحدت تبدیل گردند. این رسالت، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی است. اگر روایت وحدت را ما نسازیم، دشمن روایت تفرقه را خواهد ساخت؛ و اگر رسانههای ما همافزا شوند، حتی با بضاعت اندک، میتوانند ابرامپراتوری رسانهای دشمن را به زانو درآورند. این نبرد، نبرد معناست و پیروزی از آن کسانی است که حقیقت را با حکمت، شجاعت و وحدت روایت میکنند.