تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۷
سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد

خودرو‌ها با شاخص رقابت‌پذیری قیمت‌گذاری می‌شوند/ حذف بلوکه کردن پول در حساب

خودرو‌ها با شاخص رقابت‌پذیری قیمت‌گذاری می‌شوند/ حذف بلوکه کردن پول در حساب شورای رقابت با هدف اصلاح نحوه اجرای ضوابط بازار خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری را به‌روزرسانی کرد؛ تغییری که به گفته سخنگوی شورا ماهیت قیمت‌گذاری را دست‌نخورده گذاشته؛ اما با پررنگ کردن شاخص رقابت‌پذیری و حذف الزام بلوکه پول، زمینه تغییر رفتار بازار و حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده را فراهم می‌کند.

جوان آنلاین: سپهر دادجو توکلی - سخنگوی شورای رقابت - اعلام کرد: دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودرو سواری با رأی اکثریت اعضای شورا به تصویب رسیده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد: این دستورالعمل تغییری در روش محاسبه قیمت خودرو ایجاد نکرده و همچون مصوبات پیشین بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود معقول محاسبه می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده موظفند صورت‌های مالی خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا این سازمان ظرف یک ماه قیمت‌ها را محاسبه کرده و در سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کند. اعلام قیمت در این سامانه به منزله ابلاغ رسمی تلقی می‌شود.

وی ضمن اشاره به مصوبه شماره ۷۸۴ شورای رقابت افزود: در دستورالعمل جدید، شاخص رقابت‌پذیری در تعیین قیمت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به گفته وی، وزارت صمت مکلف شده قیمت اعلام‌شده خودروسازان را با سه نمونه مشابه خارجی مقایسه کند و فاصله قیمتی بر اساس جداول آیین‌نامه، شاخص رقابت‌پذیری را تعیین خواهد کرد. بر اساس این ضابطه، اگر رتبه رقابت‌پذیری یک خودرو به سطح F (پایین‌تر از منفی ۱۵) برسد، آن خودرو مجاز به دریافت قیمت جدید نخواهد بود.

سخنگوی شورای رقابت خاطرنشان کرد: این تغییرات در شکل اجرا اعمال شده تا مصرف‌کنندگان به عرضه مناسب‌تری دسترسی داشته باشند و در عین حال، تولیدکنندگان نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

توکلی تصریح کرد: از دیگر تغییرات این دستورالعمل، حذف الزام بلوکه کردن پول در فرآیند ثبت‌نام است؛ اقدامی که به باور شورای رقابت می‌تواند بخشی از چالش‌های میان خریداران و فروشندگان خودرو را کاهش دهد.

