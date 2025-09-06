احتمال بررسی ۳ فوریتی خروج ایران از NPT در صحن مجلس

جوان آنلاین: علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از بررسی اقدامات ایران در قبال مکانیسم ماشه خبر داد.
به گزارش تسنیم، وی اظهار داشت: قرار است فردا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارشی درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در قبال مکانیسم ماشه ارائه دهد که یکی از این اقدامات، بررسی موضوع خروج ایران از معاهده NPT است.
سلیمی افزود: چنانچه این گزارش کمیسیون امنیت ملی به صحن علنی مجلس ارائه شود، بررسی آن با قید ۳ فوریت انجام خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت: اعضای شورای نگهبان نیز در صحن علنی مجلس حضور خواهند یافت تا در صورت تصویب، همانجا مصوبه را تأیید کرده و برای ابلاغ آماده شود.
وی تأکید کرد: این روند نشان میدهد مجلس و سایر نهادهای ذیربط با قاطعیت در حال پیگیری اقدامات متقابل در برابر فشارهای غربی هستند و تصمیمات لازم در کوتاهترین زمان اتخاذ و اجرایی خواهد شد.