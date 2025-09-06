جودوکار فرانسوی به رقیب اسرائیلی پشت کرد

جوان آنلاین: نشریه اکیپ فرانسه امروز (شنبه) خبر داد که دوریا بورساس، جودوکار فرانسوی در مسابقات قهرمانی جودوی نوجوانان اروپا در اسلواکی از دست دادن با کرم پریمو، جودوکار اسرائیلی خودداری کرد و به او پشت کرد.

به گزارش فارس، این سومین اقدام ورزشکاران اروپایی در حمایت از فلسطین در عرض یک هفته گذشته است.

هفته گذشته هم فدراسیون تنیس اسپانیا میزبان مسابقات جهانی تنیس به ورزشکاران اسرائیلی اجازه نداد تا با پرچم خودشان مسابقه دهند.

اسپانیایی‌ها به اسرائیلی‌ها اعلام کردند برای شرکت در مسابقه باید زیرپرچم بی‌طرف شرکت کنند.

همچنین دوچرخه‌سواران اسرائیلی هم در مسابقات جهانی در اسپانیا در عرض یک هفته ۳ بار توسط حامیان فلسطین محاصره شدند.

نماینده پارلمان فرانسه ماریه مسمور از اقدام این ورزشکار بانوی کشورش حمایت کرد و گفت: ورزش ارزش‌ها را منتقل می‌کند؛ هرگز نباید به یک دولت نسل‌کش اجازه خودنمایی داد.

براساس گزارش سایت مقاطعه، کمپین درخواست تعلیق ورزشکاران اسرائیلی و فوتبالش در یک هفته گذشته در ۶ کشور اروپایی اجرایی شده است.